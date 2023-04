Spezialkräfte dringen versehentlich in falsche Wohnung ein

Spezialkräfte in Montenegro drangen versehentlich in die Wohnung des Handball-Schiedsrichters Bogdan Kaludjerovic in Cetinje ein.



Sie gingen in die falsche Wohnung, da auf seinen Eingangstüren, wo er mit seiner Frau und zwei minderjährigen Kindern lebt, der Nachname Kaludjerovic steht, und sie suchten nach Nenad Kaludjerovic, berichtet das montenegrinische Medium Vijesti.



„Ich habe heute Morgen um 6:45 Uhr die Tür aufgemacht, nachdem jemand geklopft hat, und dann sind die Polizisten in die Wohnung eingedrungen. Sie haben mich in Anwesenheit meiner minderjährigen Kinder und meiner Frau belästigt“, sagte der Handball-Schiedsrichter dem Radiosender Cetinje.



Kaludjerovic kündigte an, eine Strafanzeige gegen die Beamten der Spezialpolizei zu stellen. Während er dem Radiosender Cetinje ein Statement gab, war Kaludjerovic mit seinen Kindern beim Arzt, die unter Stress litten, berichten Vijesti.