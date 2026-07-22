Staat zahlt zum Urlaub dazu: Serbien verteilt 30.000 Gutscheine

Serbien bereitet 30.000 neue Urlaubsgutscheine vor – vorgesehen sind sie für Pensionisten mit bis zu 80.000 Dinar Pension, doch der Start hängt noch von einer Regierungsverordnung ab.

Serbien bereitet eine neue Auflage seines staatlichen Urlaubsgutscheinprogramms vor. Offiziell angekündigt ist die Ausgabe von insgesamt 30.000 Gutscheinen, jeder davon im Wert von 10.000 Dinar – was rund 85 Euro entspricht. Das Gesamtvolumen des Programms beläuft sich damit auf 300 Millionen Dinar.

Nach bisherigen Regierungsangaben sollen die Gutscheine Pensionistinnen und Pensionisten mit einer monatlichen Rente von maximal 80.000 Dinar zugutekommen. Ob darüber hinaus weitere Bevölkerungsgruppen einbezogen werden, ist derzeit nicht bestätigt. Bei früheren Durchgängen zählten unter anderem Arbeitslose, Studierende, Landwirte, Sozialhilfeempfänger sowie Beschäftigte unterhalb einer bestimmten Einkommensschwelle zu den berechtigten Gruppen.

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Start unter Vorbehalt

Tourismusminister Husein Memić nannte inzwischen den 3. August als geplanten Starttermin für die Ausgabe der neuen Gutscheine. Voraussetzung ist jedoch, dass die Regierung zuvor die angekündigte neue Verordnung beschließt. Nach deren Annahme sollen sich Gastgeber zunächst fünf Tage lang anmelden können, bevor die Gutscheine freigegeben werden.

Wer sich für das Programm interessiert, sollte dennoch die endgültige Verordnung sowie die Veröffentlichungen des serbischen Tourismusministeriums, der Regierung oder der Post abwarten. In den vergangenen Programmrunden wurden Anträge üblicherweise in Filialen der serbischen Post gestellt. Die ausgegebenen Gutscheine waren anschließend bei registrierten Hotels, Pensionen, Kur- und Privatunterkünften innerhalb Serbiens einlösbar, wobei eine Mindestanzahl an Übernachtungen vorgeschrieben war.

Ausgaben für Verpflegung, Getränke, medizinische Leistungen oder Kurtaxen waren vom Gutschein in der Regel ausgenommen. Ob das Verfahren in dieser Form beibehalten wird, steht offiziell noch nicht fest.

Wichtige Hinweise

Erfahrungen aus früheren Runden zeigen, dass die Gutscheine aufgrund der hohen Nachfrage mitunter bereits innerhalb weniger Stunden vergriffen waren. Wer teilnehmen möchte, sollte daher relevante Unterlagen rechtzeitig zusammenstellen. Dazu könnten ein Personalausweis, ein Einkommens- oder Pensionsnachweis sowie eine Buchungsbestätigung einer teilnehmenden Unterkunft gehören.

Ob serbische Staatsbürger mit Hauptwohnsitz in Österreich, Deutschland oder der Schweiz antragsberechtigt sind, lässt sich ohne endgültige Verordnung noch nicht sicher sagen. Bei früheren Programmen war ausschlaggebend, ob die betreffende Person einer der definierten Anspruchsgruppen angehörte und die geforderten serbischen Dokumente vorweisen konnte. Die Staatsbürgerschaft allein begründet keinen automatischen Anspruch auf Teilnahme.

Als offiziell angekündigt gelten derzeit die Gesamtzahl von 30.000 Gutscheinen, der Einzelwert von 10.000 Dinar sowie die Ausrichtung auf Pensionistinnen und Pensionisten mit Pensionen bis 80.000 Dinar.

Der konkrete Ablauf, die endgültigen Teilnahmebedingungen und der genaue Start hängen jedoch noch von der angekündigten Regierungsverordnung ab.