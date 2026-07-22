Nations League: Bilic über Modric und Kroatiens schwere Gruppengegner

Slaven Bilic ist zurück auf der kroatischen Bank – und mit ihm kehrt auch ein ganz besonderer Kapitän ins Rampenlicht.

Slaven Bilic ist zurück – und er macht keinen Hehl daraus, wie sehr ihn diese Rückkehr freut. Im Gespräch mit der spanischen Sportzeitung AS sprach der neue Teamchef der kroatischen Fußballnationalmannschaft offen über seine Gefühle: „Ich war bereits sechs Jahre lang kroatischer Teamchef, danach habe ich in verschiedenen Ländern gearbeitet, und jetzt bin ich zurückgekehrt und sehr glücklich, wieder meine Nationalmannschaft zu führen.“

Lob für Modric

Mit Blick auf die bevorstehenden Herbstspiele in der Nations League zeigte sich Bilic zuversichtlich – und schwärmte dabei besonders von Kapitän Luka Modric. „Luka ist nicht nur eine Referenz in Kroatien, er ist ein Weltstar. Er ist ein einzigartiger Fußballer. Es gibt nur wenige Spieler mit seinem Charakter. Er hat den Ballon d’Or gewonnen, den Gipfel des Weltfußballs erreicht, ist aber nach wie vor eine sehr normale, bescheidene Person mit beiden Beinen fest auf dem Boden“, so Bilic.

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Die Gruppenphase der Nations League hält für Kroatien keine leichten Aufgaben bereit. Bilic weiß das – und nimmt die Herausforderung an: „Wir haben eine sehr schwere Gruppe in der Nations League und werden bald gegen Spanien spielen, im September und Oktober. Ich freue mich auf diese Spiele. Wir haben eine gute Mannschaft und ich bin sehr aufgeregt wegen dieser neuen Phase.“ Mit Spanien, England und Tschechien wartet auf die Kroaten eine der anspruchsvollsten Gruppen des Bewerbs.

Auf die Frage, ob er den 40-jährigen Modric zur Fortsetzung seiner Nationalmannschaftskarriere überreden wolle, wich Bilic einer klaren Antwort aus – betonte aber einmal mehr, welchen Stellenwert der Kapitän für ihn besitzt.

Terzics neuer Weg

Auch ein ehemaliger Weggefährte kam im Interview zur Sprache: Edin Terzic, der neue Trainer von Athletic Bilbao, stand von 2013 bis 2017 als Assistent an Bilics Seite – bei Beşiktaş und West Ham United. Bilic ließ keinen Zweifel daran, was er von ihm hält: „Edin ist einer der besten Trainer der Welt. Er ist nicht mehr ein aufstrebender Trainer, sondern ein vollständig etablierter Fachmann. Athletic ist ein großartiger Verein für ihn, und er ist eine ausgezeichnete Wahl für Athletic.“ Bilic erwartet, dass Terzic beim baskischen Klub nachhaltig Eindruck hinterlassen wird.