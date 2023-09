Stoja: „Ich liebe Essen mehr als Sex!“

Die serbische Folk-Sängerin Stoja Novakovic, bekannt für ihre offene und humorvolle Natur, teilt ihre persönliche Geschichte über ihren Kampf und Erfolg mit Gewichtsproblemen. Mit einer einzigartigen Beziehung zu Essen und einer starken Botschaft der Körperakzeptanz, könnte ihre Geschichte einen bedeutenden Einfluss auf die Body-Positivity-Bewegung in Serbien haben.

Stoja Novakovic, eine prominente Figur in der serbischen Musikszene, ist bekannt für ihre offene und humorvolle Art. Doch hinter der fröhlichen Fassade verbirgt sich eine Geschichte von Kampf und Triumph über Gewichtsprobleme, die sie nun mit der Welt teilt.

Novakovic hatte lange Zeit mit Übergewicht zu kämpfen, schaffte es aber, ihre Figur in die gewünschte Form zu bringen. „Ich mache oft Witze und sage, dass ich Essen mehr liebe als Sex. Einige Leute können mehrmals am Tag intim sein, aber ich entspanne mich, wenn ich sitze und gut esse. Ich verliere immer Gewicht, wenn ich hart arbeite, aber wenn ich einen Zeitplan mache und eine Pause einlege, genieße ich es und bin ein echter Hedonist, also mache ich jeden Gewichtsverlust wieder wett“, erzählt sie.

Sehr schwierige Zeiten

Trotz ihres Kampfes mit dem Gewicht hat Novakovic eine ablehnende Haltung gegenüber Diäten. „Ich habe nie eine Diät gemacht, ich habe kein Idealgewicht, aber ich finde mich schön, so wie ich bin, wenn ich in den Spiegel schaue. Ich bin zufrieden mit der Art und Weise, wie alles bei mir verteilt ist, und habe kein Problem damit zu sagen, dass ich kein Modeltyp bin. Es ist wichtig, dass eine Frau innerlich erfüllt ist. Was die Waage zeigt, ist weniger wichtig“, sagt sie lachend.

Gesunder Lifestyle

Novakovic hat enthüllt, wie sie es geschafft hat, abzunehmen. „Ich hatte eine sehr schwierige Zeit in den letzten Jahren. Ich war es leid, Kommentare zu hören wie: ‚Oh, schau, Stoja ist fett, Cellulite. Ja, sie hat eine tolle Energie, aber sie sollte ein bisschen abnehmen‘. Ich wurde stur wie jede Frau, die attraktiv sein will. Ich habe zweimal am Tag trainiert. Ich aß eine halbe Wurst für den ganzen Tag, ich weiß nicht, woher ich die Energie hatte, nicht in Ohnmacht zu fallen. Ich trank frisch gepresste Orangen, das hat mich aufrecht gehalten. Schwimmen, Massagen. Sechs Monate lang habe ich mich nur auf mich selbst konzentriert. Ich habe nicht viel Gewicht verloren, aber ich habe an Umfang verloren. Ich hatte keine Muskeln, nur Adern. Es war sehr hart für mich.“