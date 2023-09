Warum ihr bei Start und Landung unbedingt die Sonnenblenden öffnen solltet!

Hast du dich jemals gefragt, warum du vor dem Start und der Landung eines Flugzeuges dazu aufgefordert wirst, deine Sonnenblende zu öffnen? Es ist nicht nur eine gesetzliche Vorschrift, sondern eine Maßnahme, die deine Sicherheit und die aller anderen Passagiere an Bord gewährleisten kann.

Im Flugzeug werden dir vor dem Start und der Landung einige Anweisungen gegeben: Anschnallen, Tisch hochklappen und ja, die Sonnenblende öffnen. Diese Anweisungen sind nicht willkürlich, sondern dienen der Vorsorge. Denn im Falle eines Notfalls ist es für das Bordpersonal wichtig, eine freie Sicht nach draußen zu haben. Die Piloten im Cockpit haben nämlich nur eine begrenzte Sicht nach vorne und seitlich.

„Sicherheitsnetz Sonnenblende“

In einer Notsituation zählt jede Sekunde. Stell dir vor, ein Triebwerk fängt Feuer und Rauch steigt auf. Dies kann nur durch die Flugzeugfenster gesehen werden. Bei einer Evakuierung muss das Bordpersonal schnell einschätzen können, ob ein Notausgang wegen Rauch von den Tragflächen unbenutzbar ist. Die Offenhaltung der Sonnenblenden ist also ein wichtiger Bestandteil des Sicherheitsnetzes an Bord eines Flugzeugs.