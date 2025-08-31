Streicheleinheit wird zum Albtraum: Hund zerfleischt Frau (63) das Gesicht

Ein vermeintlich harmloses Streicheln endete für eine 63-Jährige mit schweren Gesichtsverletzungen. Der Appenzeller Sennenhund ihrer Schwester schnappte plötzlich zu.

Im Innviertel erlitt eine 63-jährige Frau schwere Gesichtsverletzungen durch einen Hundebiss während eines Besuchs bei ihrer Schwester. Der Vorfall ereignete sich, als die Braunauerin versuchte, den Appenzeller Sennenhund (Schweizer Hunderasse) ihrer Schwester zu streicheln. Obwohl das Tier eigentlich als gutmütig bekannt ist, reagierte es erschrocken, als sich die Besucherin mit ihrem Gesicht über den Kopf des Hundes beugte.

Unerwartete Reaktion

In einer Schreckreaktion schnappte der Hund zu und verletzte die Frau im Gesichtsbereich. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle in Tumeltsham wurde die Schwerverletzte ins Krankenhaus nach Ried im Innkreis transportiert.

📍 Ort des Geschehens

Charakteristika der Hunderasse

Der Appenzeller Sennenhund gilt als lebhafte und wachsame Rasse, die eine besonders starke Bindung zu ihrer Familie aufbaut. Gegenüber Fremden zeigen sich diese Tiere jedoch oft misstrauisch und reagieren in ungewohnten Situationen häufig mit Schreckreaktionen. Die Rasse ist für ihre Treue und Anhänglichkeit gegenüber Bezugspersonen bekannt, benötigt aber aufgrund ihrer aktiven und aufmerksamen Natur eine konsequente Erziehung.

Experten betonen, dass sich Fremde diesen Hunden besonders vorsichtig nähern sollten, da die Tiere Besucher meist durch Bellen ankündigen und in unvertrauten Situationen schnell zu Verteidigungsreaktionen neigen können. Das plötzliche Herantreten mit dem Gesicht an den Hundekopf wird von vielen Hunden als bedrohlich empfunden.