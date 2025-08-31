Kleinkinder zündeln unbeaufsichtigt – Mehrfamilienhaus in Flammen (FOTOS)

Kinderspiel mit fatalen Folgen: Als zwei Kleinkinder unbeaufsichtigt ein Feuerzeug entdeckten, lösten sie einen Großbrand aus, der einen massiven Notfalleinsatz erforderte.

Brandermittler haben die Ursache des Feuers in einer Wohnung in Eferding aufgeklärt. Nach eingehender Untersuchung stellten die Experten fest, dass höchstwahrscheinlich die Kleinkinder der 24-jährigen Mieterin mit einem Feuerzeug spielten und dadurch den Brand am Freitagabend auslösten. Der Vorfall löste einen umfassenden Notfalleinsatz aus: Acht Feuerwehreinheiten rückten gemeinsam mit Rettungsdiensten, einem Notarzthubschrauber und Polizeikräften zu dem Mehrparteienhaus in der Franz-Vogl-Straße aus.

⇢ 1,7 Promille: Mutter rast mit Kleinkindern vor Polizei davon

📍 Ort des Geschehens

Das Feuer, das zunächst auf einer Erdgeschossterrasse ausbrach, griff rasch auf das Wohnungsinnere über. Die betroffene Wohnung erlitt erheblichen Sachschaden, wobei auch angrenzende Wohneinheiten sowie Bereiche in den oberen Stockwerken in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Kinder mit Feuerzeug

Die Untersuchung durch Spezialisten des Landeskriminalamts und hinzugezogene Brandsachverständige ergab, dass die beiden Kinder vermutlich in einem unbeaufsichtigten Moment mit einem Feuerzeug hantierten. Die Mieterin versuchte noch, die Flammen selbständig zu löschen, konnte jedoch nur sich selbst und ihre zwei und vier Jahre alten Kinder in Sicherheit bringen.

Evakuierung nötig

Die eingetroffenen Feuerwehrkräfte bekämpften den Brand erfolgreich, mussten jedoch mehrere Hausbewohner evakuieren. Insgesamt wurden sechs Personen, darunter Kinder, vor Ort vom Rettungsdienst betreut. Verletzt wurde laut aktuellen Angaben jedoch niemand.

Zwei Personen im Alter von 33 und 37 Jahren benötigten medizinische Betreuung vor Ort.