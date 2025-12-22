Stressfrei leben? Diese Stadt schlägt alle Metropolen

Eindhoven im Süden der Niederlande ist offiziell der entspannteste Ort zum Leben weltweit. Dies ergab eine Untersuchung des digitalen Finanzunternehmens Remitly, das verschiedene Faktoren wie Kriminalitätsraten, Lebenshaltungskosten und Gesundheitsversorgung analysierte. Mit einer beeindruckend niedrigen Stressbewertung von nur 2,34 von 10 möglichen Punkten sicherte sich die niederländische Stadt den Spitzenplatz. Besonders hervorzuheben: Eine 10-Kilometer-Fahrt dauert hier durchschnittlich knapp unter 15 Minuten, und die Luftqualität zählt zu den besten im europäischen Vergleich.

Der Geheimtipp unter den niederländischen Städten profitiert vermutlich gerade von seiner relativen Unbekanntheit im Vergleich zu Amsterdam oder Rotterdam. Während Touristenmassen anderswo für Gedränge sorgen, kann Eindhoven mit entspannter Atmosphäre punkten – und das, obwohl die Stadt kulturell einiges zu bieten hat. Kunstinteressierte kommen im MU Hybrid Art House oder im Ton Smits Huis auf ihre Kosten, während Design-Enthusiasten die Ausstellungen in der Kazerne nicht verpassen sollten. Wer gerne shoppt, findet in den Straßen Nieuwe Emmasingel, Kleine Berg und Edisonstraat ein vielfältiges Angebot.

Abends locken beliebte Lokale wie das Café Wilhelmina, das Café ‚t Rozenknopje oder das FIFTH mit entspannter Atmosphäre.

Klügste Stadt

Eindhoven hat sich längst als Zentrum für Innovation und Technologie etabliert – nicht umsonst trägt die Stadt den Beinamen „klügste Stadt der Niederlande“. Der Spitzname „City of Light“ erinnert daran, dass hier die Geschichte eines der weltweit bekanntesten Technologiekonzerne ihren Anfang nahm. Licht, Design und Technologie prägen bis heute die Identität der Stadt.

Jährlich zieht die Dutch Design Week, das größte Design-Event Nordeuropas, tausende Besucher an. Die lebendige Szene aus jungen Designern, Künstlern und kreativen Studios macht Eindhoven besonders für die jüngere Generation attraktiv.

Ein besonderes Highlight in der Umgebung ist ein Fahrradweg, der von Van Goghs berühmtem Gemälde „Sternennacht“ inspiriert wurde. Bei Dunkelheit erstrahlt der Weg in leuchtendem Blau – ein Erlebnis, das nicht nur für Radfahrer, sondern auch für Fotografie-Begeisterte ein absolutes Muss ist.

Die Museen der Stadt brechen bewusst mit klassischen Konventionen und widmen sich gesellschaftlich relevanten Themen, Technologie und Zukunftsvisionen. Sportfans kommen ebenfalls auf ihre Kosten: Einer der traditionsreichsten niederländischen Fußballclubs ist hier zu Hause, dessen Stadion und Museum sich praktisch im Herzen der Stadt befinden.

Zukunftsweisende Projekte

Zukunftsweisend zeigt sich Eindhoven vor allem durch zahlreiche Projekte im Bereich Nachhaltigkeit, Smart-City-Konzepte und umweltfreundliche Technologien. Besonders charakteristisch für das Stadtbild ist die gelungene Umwandlung ehemaliger Industriegebäude in trendige Viertel mit Cafés, Galerien und Coworking-Spaces. Der unverwechselbare „Industrial-Cool“-Look zieht vor allem junge Menschen an.

Mit flächendeckendem Hochgeschwindigkeits-Internet, zahlreichen Arbeitsplätzen für digitale Nomaden und einer weltoffenen Atmosphäre bietet Eindhoven ideale Bedingungen für ortsunabhängige Berufstätige und internationale Fachkräfte.

Die niederländischen Städte dominieren übrigens die Rangliste der entspanntesten Orte weltweit: Utrecht belegt den zweiten Platz, Groningen teilt sich Rang fünf mit dem norwegischen Trondheim, und Rotterdam komplettiert die Top 10. Insgesamt teilen sich nur fünf Länder die begehrten Plätze in der Spitzengruppe.

Die vollständige Top-10-Liste umfasst: Eindhoven und Utrecht (Niederlande), Canberra (Australien), Tallinn (Estland), Groningen (Niederlande) und Trondheim (Norwegen) auf den geteilten Plätzen fünf und sechs, gefolgt von Bergen (Norwegen), Porto (Portugal), Brisbane (Australien) und Rotterdam (Niederlande).