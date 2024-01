Sturmwarnung für Wien: Alarmstufe rot ausgerufen!

Ein heftiger Sturm zieht seinen Weg quer durch Österreich und legt dabei ein besonderes Augenmerk auf die Bundeshauptstadt Wien. Einige Bezirke der Stadt müssen sich auf erhöhte Warnstufen einstellen, wie die Unwetterzentrale (UWZ) am Donnerstag mitteilt.

Die Wiener Bezirke Währing, Döbling, Hernals und Ottakring bekommen die volle Wucht des Sturmes zu spüren. Hier wird mit Windböen von bis zu 100 km/h gerechnet. Der Westen und Südwesten der Stadt sind am stärksten betroffen, während im Osten die Böen noch immer beachtliche 70 km/h erreichen. Die Wetterstationen prognostizieren, dass der Wind den ganzen Tag über kräftig wehen wird. Doch es gibt auch eine gute Nachricht: Am Nachmittag soll die Sonne mehr und mehr zum Vorschein kommen und es bleibt relativ mild mit Temperaturen von 10 bis 13 Grad. Wie sich das Wetter in den kommenden Tagen entwickeln wird, erfahren Sie weiter unten.

Sehenswürdigkeiten gesperrt

Die Auswirkungen des Unwetters machen auch vor den Toren bekannter Wiener Sehenswürdigkeiten nicht Halt. Der Schlosspark Schönbrunn, insbesondere der Bereich rund um die Gloriette, bleibt aufgrund der aktuellen Wetterlage für Besucherinnen und Besucher geschlossen. Auch der Eingang Tirolerhof bleibt am Donnerstag zu. Diese Information wurde auf Instagram geteilt:

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Wetterlage weiterentwickelt und welche weiteren Auswirkungen das Unwetter auf die Stadt Wien und ihre Bewohner haben wird. Bleiben Sie sicher und informiert.