„Süßes oder Saures“ ist Teufelswerk: 900 Vatikan-Exorzisten gegen Grusel-Trend

Süßes oder Saures? Für den Weltverband katholischer Exorzisten ist Halloween kein harmloser Spaß, sondern ein gefährliches Ritual mit dunklen Wurzeln.

Kinder in Kostümen, die mit dem Ruf „Süßes oder Saures“ von Tür zu Tür ziehen – für viele ein harmloser Halloweenspaß. Doch der Weltverband der katholischen Exorzisten sieht in diesem Brauch mehr als nur kindliches Vergnügen. Die Teufelsaustreiber betrachten das Fest mit großer Skepsis und kritisieren es als oberflächlichen Konsumrausch mit irrationalen Zügen.

Die Associazione Internazionale Esorcisti (AIE) existiert seit 1994 und erhielt 2014 die offizielle Anerkennung durch den Vatikan. Der Verband vereint nach eigenen Angaben etwa 900 aktive und 130 unterstützende Exorzisten. Gegründet wurde die Organisation vom 2016 verstorbenen Priester Gabriele Amorth, dessen Lebensgeschichte als Vorlage für den Horrorfilm „Der Exorzist des Papstes“ (2023) diente.

Gefährliches Ritual

In einer Stellungnahme widerspricht Vizepräsident Francesco Bamonte entschieden der Vorstellung, Halloween sei ein harmloses weltliches Massenfest. Er sieht darin vielmehr die Wiederbelebung eines heidnischen Ritualfestes, bei dem einst magische Zeremonien mit Tier- und sogar Menschenopfern praktiziert worden seien. Für Satanisten stelle diese Nacht zudem den Höhepunkt ihrer „unheiligen Feierlichkeiten“ dar.

Besondere Besorgnis äußern die Exorzisten über die Verbreitung von Halloween an Schulen. Die gesellschaftliche Feier dieses Anlasses mit „gefährlicher Oberflächlichkeit“ anstelle der Förderung von Werten wie Gewaltlosigkeit, Frieden, Schönheit und Harmonie deute auf eine ernsthafte Verdunkelung des moralischen Bewusstseins hin.

Die katholischen „Befreier vom Bösen“ beklagen, dass Halloween das Hässliche verherrliche und das Grauenvolle zelebriere, indem es bereits den Kleinsten Schreckliches einflöße und sie dadurch Albträumen und nächtlichen Ängsten aussetze. Zudem kritisieren sie, dass sich diese „kommerzielle Maschinerie“ in Gesellschaften und Kulturen ausbreite, ohne Rücksicht auf lokale Traditionen und religiöse Empfindlichkeiten zu nehmen.

Christliche Alternative

Exorzismus bezeichnet die rituelle Vertreibung böser Mächte und Geister aus Menschen, anderen Lebewesen oder Gegenständen. Diese Praktiken existieren in zahlreichen Kulturen und sollen der umfassenden Reinigung und Heilung dienen. Im Verständnis der katholischen Kirche handelt es sich dabei um ein Gebet an Gott mit der Bitte, den Menschen von der Macht des Bösen zu befreien.

Der Verband ruft Christen dazu auf, sich wieder verstärkt dem katholischen Hochfest Allerheiligen zuzuwenden. Ausdrücklich würdigen die Exorzisten Initiativen, die auf die christliche Sensibilisierung für dieses Fest abzielen. „So wie das Licht eine schöne Alternative zur Dunkelheit ist, bringen diese Initiativen den neuen Generationen die strahlenden Gesichter der Heiligen statt der schrecklichen Halloween-Masken näher“, erklärt der Exorzistenverband.

Während an Allerheiligen viele Menschen die Gräber ihrer Verstorbenen besuchen, wird Halloween in der Nacht zuvor gefeiert. Der Ursprung wird häufig im etwa 2000 Jahre alten keltischen Fest Samhain (keltisches Totenfest) verortet, das den Übergang von der Ernte- zur Winterzeit markierte. Der Überlieferung nach öffnet sich in dieser Nacht das Tor zur „anderen Welt“ – die Grenze zwischen Leben und Tod verschwimmt.

Zuckungen, Schreie und unkontrollierte Bewegungen galten früher als Zeichen dämonischer Besessenheit – aus heutiger Sicht litten diese Menschen vermutlich oft an psychischen Erkrankungen.

Mit drastischen Methoden versuchte man damals, den Teufel auszutreiben. Diese Praxis existiert bis in die Gegenwart.