Teodora Dzehverovic ging wegen der Krankheit durch die Hölle: „Ich war psychisch am Ende“

Die serbische Sängerin Teodora Dzehverovic gilt als eine der attraktivsten Sängerinnen der Musikszene, die viel Wert auf ihr Aussehen und gesunde Ernährung legt. Aber es war nicht immer so. Dzehverovic ging nämlich als Kind durch die Hölle, weil sie an Bulimie, einer schweren Essstörung, litt.

„Bulimie kam, weil ich ein Kind war und nicht normal denken konnte. Ich war in dieser Zeit psychisch am Ende, aber ich bin aus all dem als Gewinnerin hervorgegangen und heute lache ich darüber. Das war aber wirklich ein Problem. Ich hasste mich selbst, wenn ich mich nicht übergeben habe. Um mich herum waren schlanke Mädchen, sie aßen alles, was sie wollten, und ich trank nur Wasser und nahm zu“, sagte Teodora in einem ihrer Geständnisse, wie das serbische Portal Espreso berichtet.

Heute ernährt sich Teodora gesund und geht regelmäßig ins Fitnessstudio. Sie ist glücklich mit ihrem Aussehen und ihre Meinung wird von vielen Männern geteilt, die sie oft als eine der schönsten Sängerinnen bezeichnen.