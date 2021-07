Tesla-Chef Elon Musk: “Tesla wurde in Kroatien geboren als Sohn serbischer Eltern”

War Nikola Tesla Serbe, Kroate, Amerikaner, oder doch vom Mars? Elon Musk, Chef des Elektro-Auto Unternehmens Tesla, mischte sich in die Debatte ein und löste einen Streit aus.

Auf Twitter ist ein Streit entfacht. Elon Musk, Chef des Elektroautoherstellers Tesla, hat auf auf einen Tweet geantwortet, in welchem das neue Tesla-Auto Model 3 in Kroatien beworben wird. “Nikola Tesla wurde in Kroatien (als Kind serbischer Eltern geboren)!”, schrieb das Technologie-Genie. Da der Unternehmer 58 Millionen Follower hat, war klar, dass auf diesen Tweet hin in den Kommentaren ein Streit losgehen würde.

Viele Menschen waren mit seiner Aussage nicht einverstanden. Ein User schrieb, dass “als Nikola Tesla geboren wurde, Gospić sich im Königreich Kroatien, Dalmatien und Slawonien” befand. Mehrere wiesen darauf hin, dass damals das Territorium zu Österreich-Ungarn gehörte.

However true (I am Serbian), this is an unnecessary tweet, Elon. Disappointing, actually. Although Smiljan is (of course) in Croatia, back then when he was born, it was Austria to tell the truth. End word, Tesla is a Serbian-American, born in Austria, today's Croatia territory.