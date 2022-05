US-Texas: Wer ist der 18-jährige Amokläufer?

Salvador Ramos, der 18-jährige Amokläufer, hat am Dienstag in der Robb-Grundschule in Uvalde/Texas das Leben von 19 Volksschülern im Alter von sieben bis zehn ausgelöscht und mehr als 13 weitere Personen verletzt.

Ramos wurde am Dienstag als Verdächtiger des Amoklaufes in der Robb-Grundschule in Uvalde identifiziert, sagte der texanische Gouverneur Greg Abbott. Dies war die tödlichste Schießerei an einer Schule seit dem Massaker in Newtown, Conn in 2012, bei dem 28 Menschen – darunter 20 Kinder – ums Leben kamen.

Von der Polizei erschossen

Ramos wurde von Beamten des Grenzschutzes erschossen, nachdem er sich im Schulgebäude verbarrikadiert hatte. Offenbar war es vorher zu einer Schießerei gekommen, mehrere Beamte wurden dabei verletzt.

Bisher ist bekannt, dass der 18-Jährige ebenfalls in Uvalde lebte, einer Kleinstadt nahe der Grenze zu Mexiko. Er hatte dort eine örtliche Volksschule besucht. Ursprünglich stamme er aus North Dakota, so ein Ermittler.

Kaufte an seinem 18. Geburtstag Waffen

Er soll an seinem 18. Geburtstag die Waffen ganz normal in einem Geschäft gekauft haben.

