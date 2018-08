The Rock macht seinem Stunt-Double unglaubliches Geschenk! (VIDEO)

Ein besonders großzügiges Geschenk machte Hollywood-Schauspieler Dwayne „The Rock“ Johnson seinem persönlichen Stunt-Double Tanoai Reed.

Mit einem Geländewagen überrascht der 46-jährige Schauspieler den zwei Jahre jüngeren Reed, der auch gleichzeitig sein Cousin ist. Er möchte sich damit für all die harte Arbeit in den vergangenen Jahren bei ihm bedanken, wie er in einem rührenden Video auf Instagram klarstellt.

„Im Verlauf meiner Karriere hatte mein Stunt-Double Tanoai Reed mehrere gebrochene Knochen, abgetrennte Sehnen und gerissene Bänder. All das mit einem einzigen Ziel im Kopf – den bestmöglichen Film der Welt zu präsentieren. Nicht nur repräsentiert Tanoai unsere Familie und meine Karriere mit endloser Begeisterung und Engagement. Er repräsentiert auch eine komplette Hollywood-Stunt-Community, die das Rückgrat unseres Berufs ist. Ich liebe dich und danke dir für das Blut, den Schweiß, die Tränen und die Jahre“, schreibt The Rock auf Instagram.

