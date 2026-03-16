TikTok-Challenge? Kroate (16) kämpft mit 95% Verbrennungen auf Intensivstation

Ein 16-Jähriger kämpft mit Verbrennungen auf 95 Prozent seines Körpers ums Überleben – im Hintergrund steht ein erschreckender Verdacht.

Ein 16-jähriger Bursche aus dem Raum Bjelovar kämpft nach schwersten Verbrennungen auf der Intensivstation um sein Leben. Der Jugendliche wurde am Donnerstag mit Verbrennungen dritten Grades in das Allgemeine Krankenhaus Bjelovar eingeliefert – rund 95 Prozent seiner Körperoberfläche waren betroffen. Angesichts des lebensbedrohlichen Zustands wurde er noch am selben Tag in die Kinderklinik Zagreb verlegt, wo er seither beatmet wird.

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TikTok-Verdacht

Wie das Portal Dnevno.hr berichtet, sind die genauen Umstände des Vorfalls bislang nicht offiziell geklärt. Inoffiziellen Angaben zufolge könnte der Vorfall im Zusammenhang mit einer gefährlichen Challenge auf der Plattform TikTok stehen. Die Polizeidirektion Bjelovar-Bilogora bestätigte, dass eine Meldung über die schwere Verletzung eines Minderjährigen eingegangen sei und eine kriminalpolizeiliche Untersuchung eingeleitet wurde.

Zur genauen Ursache äußerten sich die Behörden bislang nicht.

Ähnliche Vorfälle in jüngster Zeit

Ein 14-jähriges Mädchen aus Pennsylvania erlitt am 27. Februar 2026 schwere Verbrennungen im Gesicht, am Hals und an der Brust, nachdem es versuchte, mit Isopropylalkohol Feuer zu spucken, um eine TikTok-Challenge nachzuahmen. Das Mädchen wurde intubiert und musste in ein Verbrennungszentrum gebracht werden. Auch in Reichenau an der Rax wurde ein 14-jähriger Bursche bei einem mutmaßlichen TikTok-Experiment schwer verletzt und mit Verbrennungen im Gesicht und an den Armen ins AKH Wien gebracht.