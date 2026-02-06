Tirol-Schock: Klimaticket kostet bald 625 Euro – wer besonders draufzahlt

Öffentlicher Verkehr in Tirol wird teurer: Ab April steigen die Preise für das Klimaticket und Einzelfahrscheine. Der Verkehrsverbund verweist auf gestiegene Betriebskosten.

Der Verkehrsverbund Tirol passt ab April seine Ticketpreise nach oben an. Fahrgäste müssen künftig für das Klimaticket Tirol monatlich drei Euro mehr bezahlen. Für Senioren und Personen unter 26 Jahren steigt der Preis um 1,50 Euro pro Monat. Der VVT bezeichnet diese Anpassung als notwendige und moderate Maßnahme aufgrund erheblich gestiegener Betriebskosten. Die Preiserhöhung bleibt jedoch unter der Gesamtinflationsrate der vergangenen fünf Jahre.

Die Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs in Tirol stützt sich nur zu etwa 30 Prozent auf Einnahmen aus Fahrkartenverkäufen. Den größten Kostenblock bilden die Aufwendungen für die beauftragten Verkehrsunternehmen – darunter fallen Fahrzeugkosten, Instandhaltung, Kraftstoff und Personal. Besonders ins Gewicht fällt der Tariflohnindex für Busfahrerinnen und Busfahrer, der innerhalb der letzten fünf Jahre um 26 Prozent angestiegen ist.

Neue Preisstruktur

Nach der Preisanpassung kostet das VVT Klimaticket Tirol ab April 2026 genau 625,60 Euro. Bei Einzelfahrscheinen beträgt die Erhöhung durchschnittlich 3,5 Prozent. Die bestehenden Vergünstigungen für verschiedene Personengruppen wie Kinder, Jugendliche, Senioren, Familien und Menschen mit Behinderungen bleiben erhalten.

Das Einzelticket für Senioren verteuert sich von einem auf 1,10 Euro, für zwei Zonen werden künftig 2,20 Euro fällig. Ab der 14. Zone gilt ein Einheitstarif, wodurch der Höchstpreis für ein Senioren-Einzelticket bei 15,20 Euro liegt. Diese Tickets erfahren laut VVT eine etwas stärkere Preisanpassung als andere Einzelfahrscheine.

Mit 319 Euro bleibt das Klimaticket für Seniorinnen und Senioren weiterhin deutlich unter dem regulären Preis – die Ermäßigung beträgt rund 50 Prozent. Personen über 75 Jahre zahlen sogar nur 159,90 Euro, was nach Angaben des Verkehrsverbunds das günstigste Senioren-Zeitticket in ganz Österreich darstellt.

Angebotsausbau

Nach Informationen des Verkehrsverbunds nutzen aktuell 197.700 Tirolerinnen und Tiroler regelmäßig die öffentlichen Verkehrsmittel. Parallel zur Preisanpassung wird das Angebot ausgebaut: Im Stubai- und Wipptal sind häufigere Verbindungen geplant, während in Kitzbühel ab Mai zwei neue Elektrobuslinien in Betrieb gehen.

Mobilitätslandesrat Rene Zumtobel (SPÖ) versichert: „Wir investieren weiter in ein starkes, verlässliches und flächendeckendes Öffi-Angebot“.

So bleibt der öffentliche Verkehr in Tirol auch künftig leistbar, planbar und von hoher Qualität.