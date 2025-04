Toblerone: Das ändert sich jetzt bei der beliebten Schokolade

Mondelez steckt 65 Millionen Franken in den Standort und macht die Schweizer Hauptstadt zum weltweiten Kompetenzzentrum für die dreieckige Kultschokolade.

Mondelez International steckt rund 65 Millionen Franken in seinen Toblerone-Produktionsstandort in Bern. Der Süßwarenkonzern beabsichtigt damit, die Schweizer Hauptstadt zum weltweiten „Center of Excellence“ für die dreieckige Schokoladenspezialität zu entwickeln. Dieses Kompetenzzentrum soll künftig die Markenphilosophie und das Schokoladenhandwerk international repräsentieren. Auch bei steigenden Absatzzahlen wird der Großteil der Fertigung weiterhin in Bern verbleiben können. Neu ist zudem, dass sämtliche in der Schweiz produzierten Toblerone-Artikel – derzeit rund 90 Prozent des weltweiten Volumens – künftig das Schweizerkreuz tragen werden.

Diese Strategieänderung erfolgt nach massiven Protesten im Jahr 2023. Insbesondere in der Schweiz, aber auch international sorgte es für Empörung, als der Konzern das charakteristische Matterhorn vom Verpackungsdesign entfernte und stattdessen eine unspezifische Bergsilhouette einführte. Diese Änderung war rechtlich notwendig geworden, nachdem Mondelez aufgrund begrenzter Kapazitäten einen kleineren Produktionsteil in die Slowakei verlagert hatte. Die strengen Swissness-Gesetze untersagten die Nutzung des Schweizer Wahrzeichens für diesen nicht mehr in der Schweiz hergestellten Anteil.

Millionen-Investment in Bern

Mit der aktuellen Kehrtwende und dem deutlichen Bekenntnis zum historischen Gründungsort der 1908 etablierten Marke durch Schweizerkreuz und Millionen-Investments vollzieht Mondelez einen kompletten Richtungswechsel. In Bern wird eine zusätzliche Produktionslinie errichtet, die noch in diesem Herbst den Betrieb aufnehmen soll. Ebenso werden die Anlagen zur Herstellung von Schokolade und Nougat erweitert. Die restlichen Mittel fließen laut Unternehmensmitteilung in die Modernisierung der Infrastruktur und Logistik am Standort.

Premium-Strategie fortgesetzt

„Dies ist eine der wichtigsten Investitionen in das europäische Schokoladenproduktionsnetz von Mondelez International in den letzten 10 Jahren“, sagt Anna van Riesen, Country Managerin Schweiz bei Mondelez International. „Wir verzeichnen eine wachsende globale Nachfrage seitens der Konsumentinnen und Konsumenten nach Premium-Schokolade.

Dabei sind wir überzeugt, dass das Potenzial von Toblerone noch lange nicht ausgeschöpft ist.“