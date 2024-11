Tödliche Fütterung: 17-jähriges Mädchen von Schweinen totgebissen

Milena S., eine 18-jährige Frau aus Russland, lebt mit ihren Eltern im Dorf Uschanka (Russland). Die Familie bewirtschaftet einen Bauernhof, auf dem sie Tiere halten, darunter auch Schweine. Am 23. November nahm eine gewöhnliche Fütterungsrunde jedoch ein tödliches Ende.

An diesem Tag sollte Milena wie gewohnt die Schweine versorgen. Eine besonders große und aggressive Sau stürzte Milena zu Boden, woraufhin die anderen Schweine ebenfalls angriffen. Bei dem brutalen Angriff zog sich die junge Frau schwerwiegende Verletzungen am Kopf und am Körper zu. Besonders fatal war die Verletzung ihrer Oberschenkelarterie, die zu einem erheblichen Blutverlust führte.

Entdeckung des Dramas

Während die Eltern von Milena in die nahegelegene Stadt fuhren, ahnten sie nichts von der Tragödie, die sich auf ihrem Hof abspielte. Erst als Milena nicht auf ihre mehrfachen Anrufe reagierte, begannen sie, sich Sorgen zu machen. Eine Freundin von Milena fand schließlich ihren leblosen Körper und alarmierte die Nachbarn, die sofort die Rettungskräfte verständigten. Jedoch konnte nur noch ihr Tod festgestellt werden, wie die Zeitung „The Mirror“ berichtet.

Aggressive Sau

Die Eltern der Verstorbenen stehen unter Schock. Sie geben zu Protokoll, dass die aggressive Sau schon zuvor durch ihr Verhalten auffiel, eine Information, die von der russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti bestätigt wird. Auch Milenas Freund, Vladimir B., trauert um den Verlust seiner Partnerin und versichert: „Du wirst für immer in meinem Herzen bleiben.“

Es wird erwartet, dass die Behörden ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Tötung einleiten werden. Der Fall wirft ernste Fragen auf über Sicherheitsmaßnahmen und den Umgang mit potenziell gefährlichen Tieren auf Bauernhöfen. Diese Tragödie hat das Dorf und insbesondere Milenas Familie in einen zutiefst betroffenen Zustand versetzt. Sie verdeutlicht die Gefahren, die mit der Arbeit auf einem landwirtschaftlichen Betrieb verbunden sein können.