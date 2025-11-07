Tödliche Schüsse in Ottakring – Polizei jagt zwei flüchtige Täter!

Tödliche Schüsse in Wien-Ottakring: Nach einem Streit in einem türkischen Restaurant feuerte ein Mann auf zwei Tschetschenen. Ein Opfer starb, der Täter ist flüchtig.

In einem türkischen Restaurant in der Veronikagasse in Wien-Ottakring ereignete sich am Donnerstagabend gegen 21.45 Uhr eine folgenschwere Schießerei. Zwei Männer tschetschenischer Herkunft wurden durch Schüsse schwer verletzt. Für eines der Opfer kam jede Hilfe zu spät – der Mann verstarb noch am Tatort, wo die Polizei ein Leichenzelt errichtete. Das zweite Opfer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, wie aus einer polizeilichen Aussendung hervorgeht.

Die Ermittlungen haben ergeben, dass der Schießerei ein Streit zwischen den beiden Opfern und zwei der Polizei namentlich bekannten Männern vorausging. Im Zuge dieser Auseinandersetzung zog einer der Kontrahenten eine Faustfeuerwaffe und feuerte mehrere Schüsse auf die beiden Tschetschenen ab. Der mutmaßliche Schütze und sein Begleiter ergriffen anschließend die Flucht. Aus Kreisen der türkischen Gemeinschaft verlautet, dass es sich beim Tatverdächtigen um einen serbischen Staatsbürger handeln soll.

⇢ Blutbad in Ottakring: Schüsse auf Lokalgäste – Ein Toter



Großfahndung läuft

Die Polizei hat eine umfangreiche Fahndung nach den beiden flüchtigen Tatverdächtigen eingeleitet. Über das Motiv der Tat ist bislang nichts bekannt. Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Untersuchungen übernommen. Bemerkenswert ist, dass sich bereits am Tag zuvor ein blutiger Vorfall in einem anderen Lokal in Wien-Ottakring zugetragen hatte.

Die Bilanz des Vorfalls: Ein Toter, ein Schwerverletzter und ein flüchtiger Schütze.