Tödliches Balkanessen: Frau isst Gibanica und stirbt

Eine Studentin aus Slowenien, Tadeja Gregorec (23), starb kürzlich an den Folgen einer Erstickung mit dem Käsestrudel Gibanica.

Vor drei Jahren veränderte sich nämlich das Leben dieses jungen Mädchens für immer, als sie auf einer Studentenparty in Stuk, Slowenien, an einem Esswettbewerb mit Gibanica teilnahm. Ein scheinbar harmloser Wettbewerb wurde bald zu einer Tragödie, als das Mädchen zu ersticken begann.

Obwohl sie in einem ernsten Zustand eingeliefert wurde, gelang es den Ärzten, ihr Leben in einem Krankenhaus in Maribor zu retten, aber die Folgen der Erstickung blieben dauerhaft. Sie konnte nur noch mit ihren Augen oder ihrer Zunge kommunizieren, und sie brauchte eine 24-Stunden-Pflege.

Die junge Frau ist verstorben.

Laut slowenischen Medien sagte Tadejas Mutter Suzana Gregorec, der Unfall vor drei Jahren habe die ganze Familie erschüttert und sie wünsche so etwas niemandem auf der Welt. Sie fügte hinzu, dass Tadeja immer verstand, was um sie herum geschah, aber sie könne nichts sagen, sondern nur mit ihren Augen oder ihrer Zunge als Zeichen des Verständnisses bestätigen.

Auch der Volleyball Club, dem sie angehörte, verabschiedete sich mit einer traurigen Nachricht von Tadeja. „Viel zu früh, mit zu vielen Fragen nach dem Warum und mit der großen Leere, die sie zwischen uns hinterlassen hat. Tadeja, ruhe in Frieden“, schrieben sie auf ihrer Facebook-Seite.

