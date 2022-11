Wird es zu Weihnachten dieses Jahr leuchten?

Die Weihnachtsfeiertage wurden in den letzten zwei Jahren aufgrund der Coronavirus-Pandemie weltweit recht bescheiden gefeiert, und nun fragen sich die Verantwortlichen vieler europäischer Städte, ob sie aufgrund der Erhöhung der kriegsbedingten Energiepreise auf eine gedämpfte und nicht übermäßig glamouröse Straßenbeleuchtung setzen sollten, oder ob sie den Bürgern wahre Freude bereiten sollen, wie es sich für einen so festlichen Feiertag gehört.

Besucher des Weihnachtsmarktes in Verona zum Beispiel schlürfen bereits Glühwein und kaufen Weihnachtsdekorationen, aber abgesehen von den Holzständen auf dem Weihnachtsmarkt hat die italienische Stadt ihre Straßen noch nicht geschmückt, da darüber debattiert wird, wie viel Beleuchtung die Stadt wegen der Energiekriese haben soll. Zusätzlich zum Weihnachtsbaum soll auf diesem Platz, der sich vom Amphitheater aus der Römerzeit auf den Platz krümmt, eine riesige Sternschnuppe zum Leuchten gebracht werden, berichtete AP.

„Wenn es keine Beleuchtung gibt, können sie Weihnachten genauso gut absagen“, sagte Estrella Puerto, die traditionelle spanische Mantillas in einem kleinen Geschäft in Granada, Spanien, verkauft, und fügte hinzu, dass Weihnachtsdekorationen das Geschäft ankurbeln.

Weniger Lichter funkeln vom zentralen Weihnachtsbaum auf Straßburgs berühmtem Weihnachtsmarkt, der jedes Jahr zwei Millionen Menschen anzieht, da die französische Stadt versucht, ihren Stromverbrauch um 10 Prozent zu senken.

Von Paris bis London begrenzen Stadtbeamte die Dauer der Weihnachtsbeleuchtung, und viele haben auf energieeffizientere LED-Leuchten oder erneuerbare Energiequellen umgestellt. Das Londoner Einkaufsviertel Oxford Street hofft, den Energieverbrauch um zwei Drittel zu senken, indem es die Beleuchtung von 15 bis 23 Uhr begrenzt und LED-Lampen installiert. Aus ökologischer Sicht sei das die einzig wirkliche Lösung, sagte die in Paris lebende Marie Breze bei einem Spaziergang über die Champs Elysées, die nur bis 23:45 Uhr statt wie in den Vorjahren am Weihnachtstag bis 2 Uhr morgens beleuchtet sein wird.

Entlang der Budapester Andrassystraße, die oft als Ungarns Champs-Élysées bezeichnet wird, wurden die Lichter ausgeschaltet, da die Beamten entschieden, dass sie nicht wie in den Vorjahren in mehr als zwei Kilometer weißes Licht geschmückt werden würde. Die Beleuchtung wurde auch an den Wahrzeichen der Stadt reduziert, einschließlich an den Brücken über die Donau.

„Das Sparen an dekorativer Beleuchtung ist die Folge, dass wir in Zeiten leben, in denen wir jeden Tropfen Energie brauchen“, sagte der stellvertretende Bürgermeister von Budapest, Ambrus Kiss.

In der Altstadt von Brasov in Zentralrumänien und anderswo werden die Feiertags-LED-Leuchten dieses Jahr von 1 bis 6 Uhr morgens ausgeschaltet, sagten Beamte.

In der italienischen Bergstadt Borno in der Lombardei werden Radfahrer auf stationären Fahrrädern den Weihnachtsbaum der Stadt anzünden und je schneller sie in die Pedale treten, desto heller wird der Baum leuchten. Anderswo in der Stadt wird es keine Weihnachtsbeleuchtung geben, um das Bewusstsein für Energieeinsparung zu schärfen, sagten Beamte.

Weihnachten wird in Deutschland „leuchten“, wo der Feiertag einen großen Ansporn für Handel und Gastronomie darstellt: Die Beleuchtung an religiösen Feiertagen, insbesondere zu Weihnachten, ist von der für diesen Herbst angekündigten Reduzierung der Beleuchtung ausgenommen, obwohl Umweltschützer zur Zurückhaltung aufgerufen haben.