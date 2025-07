Rapid Wien buhlt um Thomas Müller – und das mit überraschend realistischen Chancen. Der Bayern-Star könnte finanziell sogar günstiger sein als andere Transferziele der Hütteldorfer.

Rapid Wien lotet offenbar die Transfermöglichkeit von Thomas Müller aus. Der Bayern-Star, der eher mit einem Wechsel in die amerikanische MLS (Major League Soccer) in Verbindung gebracht wird, könnte für die Hütteldorfer überraschend erschwinglich sein. In den USA würde Müller lediglich 1,7 Millionen Euro verdienen – eine Summe, die im Vergleich zu den kolportierten 3 Millionen Euro Jahresgehalt, die Rapid für Arnautovic bereit wäre zu zahlen, geradezu moderat erscheint. Neben Müller und Arnautovic steht auch Davie Selke auf der Liste der ablösefreien Kandidaten, wobei Selkes Gehaltsvorstellungen bereits Bundesliga-Klubs abgeschreckt haben sollen.

Im Rapid-Lager wird die Müller-Initiative intern mit einem pragmatischen Ansatz verteidigt: „Wenn Red Bull sich mit Thomas Müller beschäftigen kann, können wir das auch und fragen kostet schließlich nichts!“ Dennoch zeichnen sich realistischere Transferziele ab. Aus gut informierten Kreisen verlautet, dass Szymon Wlodarczyk weiterhin ein heißes Thema bleibt, obwohl Sturm Graz verständlicherweise zögert, einen direkten Ligakonkurrenten zu verstärken. Die Personalie ist jedoch keineswegs ad acta gelegt.

Die Verlässlichkeit dieser Quelle untermauert ein beachtlicher Track-Record: Bereits bei Isak Jansson lag man goldrichtig – sein Transfer zu Nizza ist mittlerweile bestätigt. Auch die Informationen zu Benjamin Böckles Wechsel zur WSG Wattens Tirol sowie zum bevorstehenden Transfer von Thierry Gale erwiesen sich als zutreffend.

Stürmersuche läuft

In der Stürmersuche jongliert Rapid mit Namen wie Müller, Selke, Eggestein oder Isak Jensen von Viborg. Bezüglich Arnautovic bremst dessen Bruder Daniel jedoch die Euphorie: „Rapid hat starkes Interesse. Wir sind im Austausch, aber mehr ist es aktuell nicht. Vieles, was in Österreich geschrieben wird, entspricht nicht der Wahrheit.“ Es gibt derzeit noch keine Einigung.“ Diese Aussage deutet weder auf einen unmittelbar bevorstehenden Wechsel noch auf eine definitive Absage hin.

Während Rapid die Fühler nach Müller ausstreckt, scheint der Weltmeister von 2014 nach aktuellen Entwicklungen andere Pläne zu verfolgen. Mehrere MLS-Klubs, darunter LAFC und FC Cincinnati, haben dem ablösefreien Müller bereits konkrete Angebote vorgelegt, wobei die Gehaltsforderungen mit bis zu 8-10 Millionen US-Dollar pro Jahr deutlich über den kolportierten 1,7 Millionen Euro liegen. LAFC gilt aufgrund der bestehenden Partnerschaft mit Bayern München als Favorit für die Dienste des 35-jährigen Stürmers. Ein Wechsel nach Wien wurde in den letzten Wochen weder von Müllers Beraterseite noch von Bayern-Insidern als ernsthafte Option bestätigt.

Marcelin fix verpflichtet

Während die Gerüchteküche brodelt, ist der Transfer von Innenverteidiger Jean Marcelin von Beitar Jerusalem bereits in trockenen Tüchern. Der Franzose wechselt zu günstigen Konditionen nach Wien, da er das Krisengebiet im Nahen Osten verlassen wollte. Sein Wechsel könnte den Abgang eines anderen Rapid-Innenverteidigers nach sich ziehen – nach vorliegenden Informationen handelt es sich dabei um Ange Ahoussou, nicht um Serge-Philippe Raux-Yao.

Der italienische Stürmer Valentin Mihaila von Parma war hingegen nie ernsthaft im Gespräch. Zwar gab es eine Anfrage seitens Rapid, doch die finanziellen Vorstellungen des Spielers lagen jenseits des Machbaren. Solche Sondierungen verdeutlichen jedoch, dass ein Transfer von Thomas Müller finanziell durchaus im Bereich des Möglichen läge – auch wenn der Weltmeister von 2014 vermutlich den Weg in die MLS bevorzugen dürfte.

Auf Sportdirektor Markus Katzer wartet jedenfalls noch viel Arbeit in diesem Transfersommer.