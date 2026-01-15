Tunnel-Inferno mit Millionenschaden: Verkehr rollt früher als erwartet

Nach dem Inferno im Brentenbergtunnel kommt die Entwarnung: Trotz Millionenschäden rollt der Verkehr ab Freitag wieder – allerdings mit Einschränkungen.

Nach dem schweren Lkw-Unfall im Brentenbergtunnel gibt es nun eine positive Nachricht für Verkehrsteilnehmer: Der Tunnel soll bereits am Freitag wieder für den Verkehr freigegeben werden. Dies verkündete Asfinag-Vorstand Hartwig Hufnagl bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Trotz der Wiedereröffnung bleiben die Schäden durch den Brand erheblich. Die vollständige Wiederherstellung des Tunnels wird mehrere Monate in Anspruch nehmen und soll spätestens im Juni vor Beginn der Sommerreisesaison abgeschlossen sein.

Der Unfall ereignete sich am vergangenen Freitagabend, als ein Sattelkraftfahrzeug mit hoher Geschwindigkeit gegen das rechte Portal des Tunnels prallte. Das Fahrzeug kam erst im Inneren zum Stillstand und geriet umgehend in Brand. Innerhalb kürzester Zeit stand der Lkw in Vollbrand. Der Fahrer wurde verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Nach Auswertung der Überwachungskameras führte der Salzburger Unfallgutachter Gerhard Kronreif den Unfall auf Sekundenschlaf oder erhebliche Unaufmerksamkeit zurück. Der Fahrer sei etwa vier Sekunden ohne jegliche Reaktion auf das Tunnelportal zugefahren, ohne Bremsversuche oder Ausweichmanöver zu unternehmen.

Massive Schäden

Der Brentenbergtunnel ist seit dem Vorfall in Fahrtrichtung Salzburg vollständig gesperrt. Der Verkehr wird derzeit über die Bundesstraße umgeleitet, was in den vergangenen Tagen zu erheblichen Staubildungen führte. Die Schäden sind beträchtlich: Neben der Tunnelgalerie wurde auch das Gewölbe stark beschädigt. Die ersten 120 Meter des Tunnels weisen komplett zerstörte Sicherheitseinrichtungen auf.

Die Fahrbahn selbst hat den Brand jedoch offenbar ohne größere Beschädigungen überstanden. Inzwischen wurden erste Aufräumarbeiten durchgeführt. Fachleute haben den Bauzustand des Tunnels umfassend untersucht, wobei auch Bohrungen zur Beurteilung der statischen Eigenschaften des Tunnelgewölbes vorgenommen wurden.

Zuletzt begannen die Reinigungsarbeiten im stark verrußten Tunnel sowie die Entleerung der Gewässerschutzanlage. „Die heute Morgen eingetroffenen Laborergebnisse zeigen, wie sich der Beton durch die Hitzeeinwirkung verändert hat“, erläuterte Hufnagl.

Provisorische Lösung

Die Untersuchungen ergaben, dass die schwer beschädigte Galerie mit einem Gerüst abgestützt werden kann, da das Gewölbe ausreichend stabil ist. Diese provisorische Lösung verhindert herabfallende Teile auf der Fahrbahn. Zusätzlich wird die Tunneldecke mit Sensoren überwacht, um mögliche Veränderungen sofort zu erkennen. „Diese Maßnahme erfordert eine Geschwindigkeitsbegrenzung, voraussichtlich auf 60 oder 80 km/h.“

Die vollständige Wiederherstellung des Tunnels mit allen erforderlichen Sicherheitseinrichtungen wird jedoch noch Monate dauern, so Hufnagl. Die notwendigen Arbeiten sollen hauptsächlich nachts und außerhalb der Hauptreisezeiten stattfinden. Dabei wird es immer wieder zu kurzzeitigen Sperrungen oder einspuriger Verkehrsführung kommen.

Auf die ursprünglich geplante durchgängige einspurige Verkehrsführung während der Sanierungsphase kann nun verzichtet werden.

„Die Ermittlung wird sicher noch mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Der Schaden dürfte jedoch in die Millionen gehen“, betonte Hufnagl.