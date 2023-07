Über Rijeka nach Belgrad: Freundschaft kennt keine Grenzen

Die Macht der Freundlichkeit und Zufälle zeigt sich erneut in einer überraschenden Geschichte einer grenzüberschreitenden Freundschaft. Die Hauptrolle spielt Sandro aus Rijeka, Kroatien. Alles begann an einem Morgen am 3. Mai in Kantrida, als er mit seinem Hund spazieren ging.

Während des Spaziergangs stieß Sandro auf ein Auto mit Belgrader Kennzeichen. Als Tierliebhaber, der er war, fühlte er sich von einem Hund angezogen, der neben dem Auto stand. Mit einem schlichten Ruf zu den Insassen des Fahrzeugs: „Brüder, nehmt mich mit nach Hause nach Belgrad“, wurde der Grundstein für eine bemerkenswerte Geschichte gelegt.

Die Passagiere waren zwei junge Männer aus Bosnien und ein Mädchen aus Belgrad, die sich in Rijeka aufhielten. Ihre lebhafte Antwort zeigte den Beginn einer spontanen Kameradschaft. Sie baten Sandro um Hilfe, um eine Unterkunft für die Nacht zu finden. Sandro und seine Mutter zögerten nicht und nutzten ihre Kontakte. Innerhalb einer Stunde fanden sie eine passende Wohnung für die Gäste.

Die Besucher waren überglücklich und luden Sandro und seine Mutter als Dank auf ein Getränk ein. Sandro, erfüllt von helfender Freude, erzählte: „Wem sonst sollte ich helfen, wenn nicht meinen Brüdern“. Die Wohnung, die er für sie gefunden hatte, gehörte einem Familienfreund, der den Preis auf das Minimum reduzierte, um den Gästen eine angenehme Zeit zu ermöglichen.

Die ausländischen Gäste hinterließen einen positiven Eindruck beim Vermieter. Dieser berechnete ihnen den Preis für eine Person, damit sie ihr Taschengeld sparen konnten. Die Gäste waren beeindruckt von der Gastfreundschaft und Liebenswürdigkeit der Menschen in Rijeka. Sie versprachen, jeden Monat für mindestens zehn Tage zurückzukehren.

Trotz ursprünglicher Pläne, nach Triest in Italien zum Einkaufen zu fahren, entschieden sich die Gäste, noch eine weitere Nacht in Rijeka zu verbringen. Sandro und der Vermieter verbrachten die Zeit mit den Gästen, dinierten zusammen und feierten bis spät in die Nacht.

Als der Abschied nahte, wollte Sandro seinen neuen Freunden ein Stück seiner Heimatstadt mitgeben. Er schenkte ihnen kleine Magnete mit Motiven aus Rijeka, die bald ihre Zimmer und Kühlschränke schmücken werden. Ein Versuch, einen der Gäste zum Schwimmen zu überreden, schlug fehl, selbst als Sandro eine veführerische Sirnica als Lockmittel einsetzte.

Diese außergewöhnliche Geschichte unterstreicht die Kraft der Gastfreundschaft und der einfachen menschlichen Freundlichkeit, die Brücken zwischen Kulturen bauen kann und die Welt ein wenig kleiner und freundlicher erscheinen lässt.