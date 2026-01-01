Überraschendes Geständnis: Wie Dragana Mirkovic gegen ihren Willen zum Star wurde

Dragana Mirkovic, heute einer der größten Musikstars der Balkanregion, hätte als Kind nie gedacht, dass sie einmal auf großen Bühnen stehen würde. Im Gegenteil: Eine Karriere im Rampenlicht war das Letzte, was sie sich wünschte.

„Als Mädchen hatte ich völlig andere Träume als all das, was später passiert ist. Natürlich wollte ich glücklich sein, und wenn man es so betrachtet, hat sich dieser Wunsch erfüllt. Aber eigentlich wollte ich nicht singen, ich wollte mit Musik nichts zu tun haben und war sogar komplett dagegen„, gesteht die Sängerin.

Frühe Herausforderungen

Schon mit fünf Jahren begann der sanfte Druck aus ihrem Umfeld. „Komm schon Dragana, sing etwas“, hieß es ständig – in der Schule, bei Aufführungen, im Kulturverein. Für die junge Dragana war das regelrecht belastend. Sie liebte zwar Musik, aber der Gedanke, vor Publikum zu stehen und alle Blicke auf sich zu spüren, bereitete ihr Unbehagen.

Obwohl sie später eine beeindruckende Karriere aufbaute, kam alles unerwartet und fast gegen ihren ursprünglichen Willen. Die Musik an sich mochte sie durchaus – nur das Auftreten vor Publikum war ihr ein Graus.

Heute hat ihr das Leben genau das beschert, wovor sie einst zurückschreckte: die große Bühne, begeisterte Fans und enormen Erfolg.

Und obwohl ihre Kindheitsträume in eine völlig andere Richtung gingen, hat Dragana Mirkovic in diesem unerwarteten Lebensweg dennoch ihr persönliches Glück gefunden.