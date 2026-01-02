Unter dem Kinderbett versteckt: Tschechische Böller-Bombe entlarvt

Schwere Verletzungen, illegale Feuerwerkskörper und Jugendliche im Visier der Ermittler: In Niederösterreich deckt die Polizei ein gefährliches Netzwerk auf.

Nach einem folgenschweren Zwischenfall mit Pyrotechnik in Niederösterreich konzentrieren sich die Ermittlungen der Polizei nun verstärkt auf den illegalen Handel mit Feuerwerkskörpern. Den Anlass dafür gab ein Vorfall vom 18. Dezember 2025 in Reichenau an der Rax (Niederösterreich), bei dem ein 14-Jähriger durch den Umgang mit pyrotechnischen Gegenständen schwere Verletzungen davontrug. Die daraufhin eingeleiteten Ermittlungen führten zu umfangreichen Nachforschungen im Umfeld des Verunglückten.

Bei einer vom Betroffenen genehmigten Durchsuchung im Zimmer eines 13-jährigen Freundes des Unfallopfers entdeckten die Beamten unter dessen Bett pyrotechnische Gegenstände der höheren Gefahrenkategorien F3 und F4, die umgehend konfisziert wurden. Der unmündige Jugendliche soll die Feuerwerkskörper während eines gemeinsamen Ausflugs mit anderen Jugendlichen nach Tschechien erworben haben – ohne dass seine Begleiter davon Kenntnis hatten.

Weitere Sicherstellungen

Die Polizei verzeichnete rund um den Jahreswechsel zwei weitere bedeutende Sicherstellungen verbotener Pyrotechnik, darunter ebenfalls Material der Kategorien F3 und F4. In Deutsch-Wagram (Niederösterreich) wurden am Silvesterabend erhebliche Mengen illegaler Feuerwerkskörper aufgespürt.

Eine Polizeistreife bemerkte gegen 20.15 Uhr in der Schulallee drei Jugendliche mit Rucksäcken. Als die Gruppe die Beamten erblickte, versuchte einer von ihnen, einen Gegenstand in einem Abfallbehälter zu verbergen. Bei der anschließenden Kontrolle behaupteten die Jugendlichen zunächst, nur einen Spaziergang zu machen, gaben jedoch später zu, pyrotechnische Gegenstände bei sich zu führen.

Die Polizisten stellten bei den drei Personen insgesamt 265 pyrotechnische Objekte sicher, wobei sich darunter zahlreiche Exemplare der Gefahrenkategorien F3 und F4 befanden.

Nach Abschluss der Untersuchungen werden die betroffenen Jugendlichen bei den zuständigen Bezirksverwaltungsbehörden zur Anzeige gebracht.

