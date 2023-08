Unwetter-Woche! ‚Erwin‘ bringt Chaos, doch Happy End in Sicht

Die kommende Woche verspricht, ein wahres Wetterdrama zu werden, mit dem Italientief Erwin als Hauptakteur. Insbesondere der Westen und Süden des Landes müssen sich auf ergiebigen Dauerregen einstellen. Doch keine Sorge, das Wetterdrama hat auch ein Happy End: Gegen Wochenende erobert der Hochdruck die Wetterbühne zurück.

Montag – Ein regnerischer Tag

Der Wochenauftakt wird von trüben Wolken und reichlich Regen bestimmt, vor allem in den Alpen und an der Alpennordseite. Während der Osten und der Südosten nach einem sonnigen Vormittag am Nachmittag von kräftigen Gewittern heimgesucht werden, bleibt es im Westen mit 12 bis 15 Grad eher kühl. In der Südoststeiermark und im Weinviertel hingegen wird es mit 25 bis 29 Grad nochmals schwülwarm.

Dienstag – Der Regen lässt nach

Am Dienstag bleibt der Himmel zwar größtenteils bedeckt, doch die Regenintensität lässt nach. Vor allem abseits der Alpen sollte es im Laufe des Tages weitgehend trocken bleiben. Einige sonnige Auflockerungen sind vor allem im Süden zu erwarten, hier können jedoch Schauer und einzelne Gewitter entstehen. Der Wind frischt im Donauraum und im Osten auf und erreicht von West nach Ost Temperaturen zwischen 12 und 26 Grad.

Mittwoch – Wolken mit Sonnenfenstern

Der Mittwoch beginnt mit vielen Wolken, vereinzelt kann es in den Nordalpen und im Südosten etwas regnen. Tagsüber lockert es zögerlich auf, abseits der Alpen lässt sich ab und zu die Sonne blicken. Im zentralen Bergland und im Süden bleibt es jedoch trüb und tagsüber ziehen wieder einzelne Schauer durch. Der Wind bleibt lebhaft, in exponierten Lagen auch kräftig. Die Temperaturen liegen zwischen 15 und 23 Grad.

Donnerstag – Die Sonne kehrt zurück

Am Donnerstag lösen sich die Restwolken auf und machen Platz für einen freundlichen Sonne-Wolken-Mix, vor allem in der Westhälfte. Im östlichen Flachland und von Unterkärnten über die Süd- und Oststeiermark halten sich noch kompakte Wolken, doch bis zum Nachmittag sollte es weitgehend trocken bleiben. Bei schwachem bis mäßigem Nordwestwind steigen die Temperaturen auf 19 bis 25 Grad.

Trotz der wechselhaften Wetterkapriolen zu Beginn der Woche, sollte sich das Wetter gegen Ende der Woche stabilisieren. Ab Donnerstag wird eine deutliche Verbesserung erwartet, mit Auflösung der Restwolken und einem freundlichen Sonne-Wolken-Mix. Trotz der Unwettergefahr zu Wochenbeginn, sieht es also so aus, als würde das Wetterdrama ein Happy End haben.