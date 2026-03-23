Urlaubstrick 2026: Mit 10 Tagen Urlaub 22 Tage frei!

Wer 2026 clever plant, holt aus wenigen Urlaubstagen überraschend viel heraus – die Feiertage im Frühling machen es möglich.

Die Osterferien rücken näher – wer jetzt noch zögert, lässt sich wertvolle freie Tage entgehen. Welche Feiertagskonstellationen der April und Mai 2026 bieten und wie sich daraus eine ausgedehnte Auszeit gestalten lässt, zeigt der folgende Überblick.

Da der Ostermontag heuer auf den 6. April fällt, bleibt nur noch wenig Zeit, den Urlaubsantrag einzureichen. Wer die vier Werktage vom 7. bis zum 10. April als Urlaub einträgt, erhält insgesamt neun zusammenhängende freie Tage.

Für alle, die kurzfristig entscheiden, gibt es eine erfreuliche Ausgangslage: Die Feiertagsverteilung in den kommenden Wochen eröffnet attraktive Möglichkeiten für Erholungssuchende und Städtereisende. Ob an der Algarve – die zuletzt erneut zum weltbesten Strandreiseziel gekürt wurde – oder bei einem Kurzaufenthalt in Madrid: Mit wenigen Urlaubstagen lässt sich deutlich mehr herausholen, als man zunächst vermuten würde.

Wer Paris, Rom und Barcelona bereits kennt, findet im aktuellen Bericht des globalen Experten-Netzwerks von Time Out neue Anregungen: Darin werden europäische Reiseziele vorgestellt, die derzeit noch weitgehend unter dem Radar liegen, aber einen Besuch mehr als lohnen. Mit dem Ende des Winters und dem Einsetzen wärmerer Temperaturen bietet sich ein günstiges Zeitfenster für Städtetrips – bevor der sommerliche Reiseansturm einsetzt und Preise sowie Besucherzahlen in die Höhe schnellen.

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Ostern zählt traditionell zu den gefragtesten und damit kostspieligsten Reisephasen des Jahres. Dennoch lassen sich auch kurzfristig noch Verbindungen ins europäische Ausland für unter 80 Euro hin und zurück finden – vorausgesetzt, man bucht mit Bedacht.

Mai-Feiertage

Unmittelbar im Anschluss ergibt sich die nächste Gelegenheit: Der Staatsfeiertag am 1. Mai fällt 2026 auf einen Freitag, womit ein verlängertes Wochenende ohne zusätzlichen Urlaubseinsatz entsteht. Wer weitere vier Tage anhängt, kommt erneut auf neun freie Tage am Stück.

Auch der restliche Mai hält attraktive Konstellationen bereit: Christi Himmelfahrt am 14. Mai ist ein Donnerstag – ein einziger Urlaubstag am Freitag reicht aus, um vier freie Tage zu erhalten. Bratislava oder Kraków bieten sich für einen solchen Kurztrip an, da beide Städte mit einem besonders guten Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen.

Pfingstmontag am 25. Mai sichert ein weiteres langes Wochenende. Wer zusätzlich die Woche davor oder danach freinimmt, hat die Möglichkeit, vor dem Sommer noch einmal ausgiebig neue Energie zu tanken.

Da die Reisenachfrage laut aktuellen Trends spürbar zunimmt, empfiehlt sich rasches Handeln bei der Urlaubsplanung.