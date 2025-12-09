Vater mit 2,6 Promille macht 10-Jährigen zum Chauffeur – Polizei greift ein

Mit 2,56 Promille im Blut überließ ein Vater seinem zehnjährigen Sohn das Steuer. Die nächtliche Spritztour in Lettland endete mit einer Polizeikontrolle.

Eine Polizeistreife stoppte ein Fahrzeug und erlebte eine unfassbare Überraschung: Am Steuer saß ein erst zehnjähriger Junge. Der Vorfall ereignete sich am 7. Dezember gegen 1:30 Uhr nachts in der lettischen Gemeinde Cesis, im Kirchspiel Raiskum. Was wie eine Filmszene anmutet, war bittere Realität – lettische Beamte entdeckten, dass ein Vater sich von seinem zehnjährigen Kind chauffieren ließ.

Die Ordnungshüter zogen das Fahrzeug aus dem Verkehr, nachdem ihnen die unsichere Fahrweise aufgefallen war. Bei der anschließenden Kontrolle bot sich den Beamten ein erschreckendes Bild: Ein Zehnjähriger lenkte das Fahrzeug, während sein stark alkoholisierter Vater auf der Rückbank Platz genommen hatte. Die Atemalkoholmessung beim Erwachsenen ergab einen Wert von mindestens 2,56 Promille. Nach dem Vorfall brachten die Polizisten den Jungen nach Hause, während gegen den Vater ein Verwaltungsverfahren wegen Vernachlässigung seiner Aufsichtspflicht eingeleitet wurde.

Ähnliche Vorfälle

Ähnliche Zwischenfälle mit minderjährigen Fahrzeugführern – oft unter 16 Jahren – wurden bereits mehrfach dokumentiert, teilweise mit Erlaubnis der Eltern, teilweise ohne deren Wissen. Wie die Welt berichtet, kam es auch in Deutschland zu vergleichbaren Situationen: Ein 17-Jähriger entwendete heimlich das Familienauto und verunglückte kurz vor seinem 18. Geburtstag bei einem Überschlag. In einem weiteren deutschen Fall nahe Münster saß ein erst zwölfjähriges Kind am Steuer, während die Eltern auf dem Beifahrersitz und der Rückbank mitfuhren.

Die Polizei leitete gegen alle Beteiligten entsprechende Verfahren ein.