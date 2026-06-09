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Familienstreit

Vater soll Sohn in Banja Luka an Laternenmast gefesselt haben (VIDEO)

Vater soll Sohn in Banja Luka an Laternenmast gefesselt haben (VIDEO)
(FOTO: Screenshot / X)
1 Min. Lesezeit |

Ein gefesselter Mann an einem Laternenmast – was Passanten entdeckten, entpuppte sich als dramatischer Familienstreit.

Im Stadtteil Lauš in Banja Luka ist heute ein Mann wegen des Verdachts auf häusliche Gewalt festgenommen worden. Zuvor hatten Anwohner einen beunruhigenden Vorfall gemeldet, bei dem er seinen Sohn an einen Laternenmast gefesselt haben soll.

Passanten entdeckten den jungen Mann gefesselt an einem Laternenmast – ein ungewöhnlicher Anblick, der umgehend für Aufsehen sorgte und die Polizei auf den Plan rief. Die Beamten trafen rasch am Einsatzort ein und befreiten den Mann.

Vater & Sohn

Wie der Sender ATV berichtet, handelt es sich bei den Beteiligten um Vater und Sohn. In sozialen Netzwerken kursiert bereits ein Video des Vorfalls, das nicht nur den gefesselten jungen Mann zeigt, sondern auch eine heftige Auseinandersetzung zwischen einem Mann – offenbar der Vater – und den eingetroffenen Polizisten.

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