Veljko Ražnatović sendet Nachricht an Trump-Fans (VIDEO)

Tausende Trump-Anhänger haben sich am Wochenende in Washington versammelt, um gegen Joe Biden zu demonstrieren. Unter den Demonstranten gab es einen Amerikaner, der mit einer großen serbischen Fahne unterwegs war. Boxer Veljko Ražnatović hat sofort als Unterstützung das Video auf Instagram gepostet und eine Nachricht verfasst.

Washington: Am Sonntag fand in der Hauptstadt der USA eine Kundgebung zur Unterstützung des derzeitigen US-Präsidenten Donald Trump statt, an der auch die Leute teilnahmen, die die serbische Öffentlichkeit in Brand gesteckt haben! Die Kameras zeichneten zwei Männer auf, die neben der amerikanischen Flagge auch eine serbische Fahne trugen.

Als der Reporter sie fragte, warum sie die serbische Flagge trugen, sagten sie, dies liege an “der Situation, mit der Serben konfrontiert sind, aber auch an Bidens Aussagen, dass Serben in Konzentrationslager gebracht werden sollten”.

Das Video wurde auch von Ceca Ražnatovićs Sohn gesehen, der auch eine Nachricht an einen der Jungs auf Instagram schickte. “Danke, mein Bruder. Ein seltenes Beispiel für einen sehr bewussten Amerikaner und du bist an meinem Tisch immer willkommen”, schrieb der 23-Jährige. Die Antwort des Amerikaners kam sehr schnell: “Vielen Dank, mein Bruder. Immer viel Liebe. Ich kann es kaum erwarten, dich zu sehen.”