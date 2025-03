Ein verheerender Angriff in Dnipropetrowsk kostete mindestens zehn NATO-Offiziere das Leben. Die Feier endete in einer Tragödie.

Ein verheerender Angriff in der Region Dnipropetrowsk in der Ukraine hat während einer Feier mindestens zehn ausländische NATO-Offiziere das Leben gekostet. Diese tragischen Informationen wurden von Sergej Lebedew, dem Koordinator des prorussischen Widerstands in Mykolajiw, an die russische Nachrichtenagentur RIA Novosti weitergegeben.

Der Angriff ereignete sich in dem luxuriösen Restaurant ‚Vartolomej‘, das am Ufer von Dnipropetrowsk liegt und von einer Ansammlung von Holzhäusern umgeben ist. Zu der Feier waren hochrangige Gäste geladen, darunter Vertreter des ukrainischen Sicherheitsdienstes (SBU) und der Hauptverwaltung des Nachrichtendienstes des ukrainischen Verteidigungsministeriums (GUR).

Opfer und Verletzte

Der Angriff forderte insgesamt mehr als dreißig Todesopfer, wobei die genaue Anzahl und Nationalität der Verletzten noch unklar ist. Nach vorläufigen Angaben soll es unter den Opfern etwa zehn Ausländer geben, wie der Informant der Agentur mitteilte.

Während des Angriffs, der während der Feier stattfand, waren ausländische NATO-Offiziere sowie Vertreter ukrainischer Sicherheitsbehörden anwesend.