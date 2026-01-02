Versteckte Preiserhöhung? BILLA führt Transparenz-Offensive früher ein

Die Supermarktkette BILLA setzt bei der Kennzeichnung von Shrinkflation-Produkten (Produkte mit reduzierter Menge bei gleichem Preis) auf Eigeninitiative und führt die entsprechenden Hinweise bereits ab 2. Jänner 2026 ein – drei Monate vor der gesetzlichen Verpflichtung, die am 1. April 2026 in Kraft tritt.

Mit dieser Maßnahme will das Unternehmen für mehr Transparenz sorgen und Kunden vor versteckten Preiserhöhungen schützen, die durch Mengenreduktionen bei gleichbleibendem Verkaufspreis entstehen. Die frühzeitige Umsetzung soll zudem als Schutzschild für Verbraucher dienen und Hersteller davon überzeugen, auf solche Praktiken zu verzichten.

Die Dimension des Problems erscheint derzeit überschaubar: Im Jahr 2025 waren lediglich etwa 50 Artikel von Shrinkflation betroffen – eine geringe Anzahl angesichts des Gesamtsortiments von über 20.000 Produkten in einem durchschnittlichen Billa Plus-Markt. Bei den Eigenmarken garantiert der Händler, dass keine versteckten Preiserhöhungen vorgenommen werden. Wenn die Füllmenge eines Produkts verringert wird, passt BILLA den Preis für mindestens 90 Tage entsprechend an, sodass der Grundpreis konstant bleibt.

Kritik am Gesetz

Da der Konzern direkt in die Preis- und Verpackungsgestaltung seiner Eigenmarken eingebunden ist, fordert er eine Kennzeichnungspflicht primär für die Hersteller von Markenprodukten. Die Diskussion um Shrinkflation hat 2025 an Intensität gewonnen und zur Einführung der neuen Kennzeichnungsvorschrift geführt. Obwohl BILLA das grundsätzliche Ziel der Bundesregierung unterstützt, gegen Mogelpackungen vorzugehen, kritisiert das Unternehmen den bürokratischen Mehraufwand und die zusätzlichen Kosten, die dem Handel dadurch entstehen.

Weitere Neuregelungen

Nach Ansicht des Einzelhändlers wäre es sinnvoller, die Kennzeichnungspflicht direkt bei den Produzenten anzusiedeln, da diese für Änderungen an Verpackung und Inhaltsmenge verantwortlich sind. Das Anti-Mogelpackungs-Gesetz reiht sich in eine Serie von Neuregelungen ein, die in den kommenden Monaten wirksam werden.

Verbraucher müssen sich auch auf Veränderungen in den Bereichen Stromversorgung, Parkgebühren, Rechnungswesen sowie auf Anpassungen für Pensionisten und freie Dienstnehmer einstellen.