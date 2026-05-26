Vier Teenager planten gemeinsamen Mord – Opfer stand bereits fest

Vier Jugendliche, ein geplanter Mord – und Ermittler, die durch Zufall auf die Spur kamen. Der Fall aus Esslingen wirft viele Fragen auf.

Vier Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren sind in Esslingen am Neckar festgenommen worden – und haben damit nach Einschätzung der Ermittler eine Gewalttat verhindert. Die Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg teilten gemeinsam mit, dass die Gruppe einen Mord geplant haben soll. Durch das rasche Eingreifen der Behörden sei die Umsetzung dieser Tat verhindert worden.

Auf die mutmaßlichen Pläne stießen Beamte des Cybercrime-Zentrums im Rahmen laufender Ermittlungen wegen Kindesmissbrauchs. Einer der Festgenommenen hatte zum Zeitpunkt der Verhaftung einen Schlagring bei sich. Im Zuge anschließender Hausdurchsuchungen wurden mehrere Mobiltelefone sowie weitere Datenträger beschlagnahmt, die nun ausgewertet werden sollen.

Festnahmen in Oberesslingen

Beim mutmaßlichen Opfer handelt es sich den Behörden zufolge ebenfalls um einen Jugendlichen. Die Festnahmen erfolgten bereits vergangenen Freitag in der Nähe einer Schule im Esslinger Stadtteil Oberesslingen. Für die Schülerinnen und Schüler habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung bestanden.

Gegen einen der Beschuldigten wurde Haftbefehl wegen Verabredung zum Mord erlassen und vollzogen. Ein weiterer Jugendlicher befindet sich wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in Untersuchungshaft. Die beiden übrigen Festgenommenen wurden wieder auf freien Fuß gesetzt, nachdem ein Richter mangels dringenden Tatverdachts zunächst keine Haftbefehle erließ.

Ermittlungen laufen

Nähere Informationen zur geplanten Tat sind bislang nicht bekannt. „Aus ermittlungstaktischen Gründen und in Hinblick auf den Schutz des Persönlichkeitsrechts der minderjährigen Beschuldigten können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden“, erklärten die Ermittler.