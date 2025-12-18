“Voll aggro”: Ausgebüxter Papagei terrorisiert Retter und zerlegt Transportbox

Eine Frau entdeckte während ihres abendlichen Spaziergangs mit ihrem Hund in Pasching (Bezirk Linz-Land) ein ungewöhnliches Tier, das in einem Baum saß. Die alarmierte Icara Tierrettung rückte mit umfangreichem Equipment an.

Der gefiederte Ausreißer – ein Papagei – erwies sich jedoch als äußerst unkooperativ und kletterte immer höher in die Baumkrone, sodass die mitgebrachte Leiter nicht mehr ausreichte und die Batterien der Beleuchtung zur Neige gingen. Die Retter mussten Verstärkung anfordern.

Schwierige Rettung

Der Einsatz zog sich über drei Stunden hin, bis es mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr endlich gelang, den bunten Vogel einzufangen. Dankbarkeit zeigte das Tier allerdings nicht – ganz im Gegenteil. “Er war voll aggro und hat eine Transportbox zerlegt”, schilderte ein Mitarbeiter der Tierrettung die Situation.

Besitzer gesucht

Nach der erfolgreichen Sicherung wurde der Papagei zur Untersuchung in die Tierklinik Sattledt gebracht. Dort erfolgte auch ein Scan des eingebauten Chips, der jedoch nirgends registriert ist. Mittlerweile befindet sich der gefiederte Ausreißer im Tierheim Freistadt.

Die Icara Tierrettung bittet nun dringend um Hinweise zum Besitzer oder zur Besitzerin des Tieres unter der Telefonnummer 0676/5966122. Wer die Arbeit der Tierretter finanziell unterstützen möchte, findet entsprechende Informationen auf ihrer Website.