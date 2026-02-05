Von 126.000 auf unter 70.000 Dollar: Bitcoin-Blase implodiert

Nach dem Höhenflug folgt der Absturz: Der Bitcoin-Kurs ist unter 70.000 Dollar gefallen und hat sich damit weit von seinem Oktober-Rekord entfernt. Die Trump-Euphorie scheint verflogen.

Der Bitcoin-Kurs ist am Donnerstag unter die Marke von 70.000 Dollar gefallen. Damit erreichte die Kryptowährung wieder jenes Niveau, auf dem sie bereits im Herbst 2024 notierte. Noch im Oktober hatte Bitcoin mit rund 126.251 Dollar ein Allzeithoch markiert – von diesem Rekordwert ist die digitale Währung mittlerweile weit entfernt.

In den vergangenen Monaten entwickelte sich Bitcoin deutlich schwächer als konventionelle Anlageklassen wie Aktien oder Edelmetalle, wie aus einer Analyse von „20 Minuten“ hervorgeht. Einen erheblichen Auftrieb hatte die Kryptowährung durch Donald Trumps Wahlsieg im November 2024 erfahren. Der als Befürworter digitaler Währungen bekannte Präsident hatte im Wahlkampf eine lockerere Regulierung des Kryptomarktes in Aussicht gestellt.

Trumps Zollpolitik

Nach Trumps Amtseinführung setzte jedoch ein Abwärtstrend ein. Besonders deutlich wurde dieser im April 2025, als der US-Präsident umfassende Zollerhöhungen ankündigte. Neben Bitcoin verzeichnete auch Silber erhebliche Kursverluste: Nach einem kurzzeitigen Höhenflug rutschte der Preis am Montag wieder unter 80 Dollar pro Feinunze.

Ende Jänner hatte das Edelmetall noch einen Rekordwert von über 121 Dollar erreicht.

Dollar-Schwankungen

Die ausgeprägten Preisschwankungen bei Edelmetallen werden unter anderem durch starke Kursbewegungen des US-Dollars verursacht.

Diese wiederum resultieren aus dem andauernden Konflikt zwischen der amerikanischen Regierung und der Notenbank.