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Verkehrsunfall

Von Auto erfasst: Fußgängerin stirbt noch an Unfallstelle

Von Auto erfasst: Fußgängerin stirbt noch an Unfallstelle
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Ein Sonntagabend in Wildshut endet tödlich. Für eine Fußgängerin kommt jede Hilfe zu spät, die Ermittler stehen vor offenen Fragen.

Eine Fußgängerin ist am Sonntagabend in St. Pantaleon im oberösterreichischen Bezirk Braunau am Inn von einem Fahrzeug erfasst worden. Sie starb noch am Unfallort.

Zu dem Unglück kam es gegen 18 Uhr im Gemeindegebiet von St. Pantaleon, genauer im Ortsteil Wildshut. Ersten Informationen zufolge dürfte ein weißer VW Caddy die Frau angefahren haben.

Großer Einsatz

Unmittelbar nach dem Aufprall wurden die Feuerwehren aus St. Pantaleon und Wildshut sowie die Rettung alarmiert. Rasch traf auch ein Notarzt am Einsatzort ein.

Offene Fragen

Wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte, ist bislang offen. Auch über die Identität der Verstorbenen ist noch nichts Näheres bekannt.

Die Polizei rekonstruiert derzeit, unter welchen Umständen sich der Unfall zugetragen hat.

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