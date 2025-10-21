Von Treuhänder zum Betrüger: Wiener Staranwalt fällt auf Uhren-Märchen herein

Vom angesehenen Masseverwalter zum Häftling: Ein Wiener Anwalt ließ sich von Luxusuhren und Millionenversprechen blenden und veruntreute über fünf Millionen Euro.

Ein langjährig angesehener Wiener Rechtsanwalt muss für vier Jahre hinter Gitter. Das Wiener Landesgericht verhängte diese unbedingte Haftstrafe rechtskräftig gegen den Juristen, der jahrzehntelang als Masseverwalter (Insolvenzverwalter) und Verlassenschaftskurator hohes Ansehen genoss. Sein Abstieg begann mit der Bekanntschaft eines zweifelhaften rumänischen Kreditvermittlers, der ihn mit einer angeblichen Investitionsmöglichkeit in ein Bauprojekt ködern konnte.

Ab Anfang 2021 transferierte der Anwalt zunehmend größere Summen – zunächst aus eigenen Mitteln, später aus Verlassenschaftsverfahren, Treuhandgeldern seiner Mandanten und Konkursmassen, zu denen er als Masseverwalter Zugang hatte. Die teils fünf- bis sechsstelligen Beträge flossen auf Konten, die letztendlich in Krypto-Wallets des Rumänen endeten.

Absurde Wendung

Der Fall nahm absurde Züge an, als der mutmaßliche Betrüger dem Juristen die Rückzahlung in Form von 111 Luxus-Armbanduhren zusicherte – angeblich in Dubai erworben und nur wegen ausstehender Einfuhrumsatzsteuer noch nicht ausgehändigt. Zu diesem Zeitpunkt fahndete die deutsche Polizei bereits per Haftbefehl wegen Betrugs nach dem Rumänen, was den Anwalt jedoch nicht davon abhielt, weitere Überweisungen zu tätigen.

⇢ Schamanin lebte in Luxusvilla – und kassierte Mindestsicherung



Als seine finanzielle Lage immer prekärer wurde, behauptete sein vermeintlicher Geschäftspartner, die Uhren befänden sich nun in einem gesicherten Raum in Bukarest und würden verkauft. Im Februar 2022 erhielt der Jurist ein gefälschtes Bankdokument, das ihm ein Guthaben von 56,78 Millionen Euro vorgaukelte. Das Geld kam nie an, und die Existenz der Uhren bleibt bis heute ungeklärt. Erst im März 2022 beendete er die Geldtransfers – zu diesem Zeitpunkt war der Schaden bereits enorm.

Gerichtliches Nachspiel

Wie Gerichtssprecherin Christina Salzborn gegenüber der APA bestätigte, erstattete der Jurist im Mai 2022 Selbstanzeige – allerdings zu spät, denn da hatte er bereits über fünf Millionen Euro veruntreut. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft kam in ihrem Abschlussbericht zu dem Schluss, dass der Anwalt vermutlich tatsächlich einem Betrug zum Opfer fiel. Dennoch sei es nicht nachvollziehbar, weshalb er ohne jegliche Sicherheiten und trotz fehlender Projektfortschritte kontinuierlich weitere Gelder überwies.

Im Gerichtssaal zeigte sich der inzwischen emeritierte Jurist, der von Staranwalt Lukas Kollmann vertreten wurde, vollumfänglich geständig. Die Richterin wertete sein Geständnis, sein fortgeschrittenes Alter und seine bisherige Unbescholtenheit als strafmildernd.

Das Urteil lautete auf vier Jahre Haft wegen Untreue, Veruntreuung, schweren gewerbsmäßigen Betrugs und betrügerischer Krida (Konkursdelikte).