Von wegen Scheidung! Emina und Mustafa kuschelnd von Paparazzo abgelichtet (FOTO)

Das Traumpaar verlautbarte im Februar 2018 offiziell seine Scheidung. Nach 14 Jahren gingen Emina Jahović und Mustafa Sandal getrennte Wege – oder doch nicht?
Anfang des Jahres bestätigte die Sängerin die bereits vorher kursierenden Scheidungsgerüchte mit einem Instagram-Post (KOSMO berichtete). Sie behauptete, dass es in ihrer Ehe keine wirklichen Probleme gab. Jahović wollte dem „Tratsch“ ein Ende setzen und selbst Stellungnehmen. In ihrer Nachricht geht die Sängerin auf Details aus ihrer Ehe mit Sandal ein.
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Während die Nachricht von der Trennung der serbischen Sängerin und dem türkischen Megastar einschlug wie eine Bombe, sorgen sie nun mit ihrer Versöhnung erneut für Schlagzeilen.
Nur kurz darauf, genauer gesagt knapp ein Monat später, waren die Balkan-Zeitungen voll von Schlagzeilen über die angebliche Versöhnung zwischen Emina und Mustafa (KOSMO berichtete). Zahlreiche Medien spekulieren daher immer noch, dass es sich bei dem Schlussstrich um einen reinen PR-Gag gehandelt haben könnte. Die Sängerin machte die Nachricht von der Trennung nämlich zeitgleich zur Veröffentlichung ihres neuen Albums publik.
Erneute Gerüchte
In dieselbe Kategorie fällt auch das kürzlich veröffentliche Paparazzo-Foto eines türkischen Tabloids, auf welchem das Paar gemeinsam, kuschelnd auf einer Yacht zu sehen ist.
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Habertürk muhabiri Onur Aydın’ın haberine göre; 10 yıllık evlilikleri anlaşmalı boşanma olarak biten ikili, önceki gün Bozburun’da demirli lüks teknelerinde objektiflere takıldı
Sabahın erken saatlerinde tekneye ayrı ayrı gelen ikilinin, gergin konuşmaları ve hareketleri dikkat çekti.
Teknenin üst kısmına oturan ve elinden telefonunu bir an olsun düşürmeyen Emine Jahovıc, Mustafa Sandal’ın yanına gelmesi ile iyice gerildi. Sinirlerine hakim olamayan Jahovıc bir anda yerinden kalkıp el hareketi yaptı.
teknenin en ön kısmına giden ve yalnız başına güneşlenmeye başlayan Emina’nın, telefonu ile sürekli oynaması ve facetime (görüntülü konuşma) yapması dikkat çekti.
Yaşadığı gerginlik sonunda morali bir hayli bozulan Mustafa Sandal, Teknenin üst kısmında ne yapacağını şaşırdı
Gerginlikten bir ileri bir geri giden Sandal, sonrasında tekrar güneşlenmeye başladı.
Akşam saatlerinde tekneden inmek için bir araya gelen ikilinin, birbirlerinin yüzüne bakmaması ve konuşmaması dikkat çekti. Boşanma protokolüne göre tekneyi Emina Jahovıc, yılın 3 ayı istediği şekilde kullanma hakkına sahip.
#mustafasandal #eminajahovic