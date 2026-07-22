Waldbrand in Südfrankreich: Rund 1.000 Feuerwehrleute im Einsatz

Fast 1.000 Feuerwehrleute, 2.500 Hektar Asche, hunderte Evakuierte – Südfrankreich kämpft gegen eine Brandserie mit historischem Ausmaß.

Einem verheerenden Waldbrand im Süden Frankreichs hat die Feuerwehr am Mittwoch seinen Schrecken genommen – zumindest vorläufig. Der Brand, der am Dienstag in der Nähe von Cotignac nordöstlich von Marseille ausgebrochen war und hunderte Anwohner zur Flucht gezwungen hatte, ist nun weitgehend eingedämmt. „Momentan ist das Feuer auf seinen bisherigen Bereich begrenzt, das heißt, es breitet sich kaum noch aus“, erklärte der örtliche Feuerwehrchef Eric Grohin.

Seit Dienstagabend kämpften knapp 1.000 Einsatzkräfte gegen die Flammen, die sich zunächst mit enormer Geschwindigkeit ausgebreitet hatten. Rund 400 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Bis zum Mittwochmorgen hatte das Feuer eine Vegetationsfläche von mehr als 2.500 Hektar vernichtet.

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Hohe Alarmbereitschaft

Von Entwarnung war bei der Feuerwehr dennoch keine Rede. „Es gibt noch viele Glutnester und an zahlreichen Stellen lodern immer wieder Flammen auf, weshalb wir heute Morgen sehr wachsam sind“, betonte Grohin.

NOW: A massive forest fire is getting very close to homes in Cotignac, Var Department, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France. pic.twitter.com/jq9Tmqe8ng — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 21, 2026

Besorgniserregender Rekord

Der Brand reiht sich in eine Serie schwerer Waldbrände ein, die Frankreich in den vergangenen Wochen heimgesucht haben. Am Dienstag wurde dabei ein besorgniserregender Rekord bekannt: Zwischen Jänner und Mitte Juli fielen in diesem Jahr mehr als 42.000 Hektar Land den Flammen zum Opfer – und damit mehr als je zuvor in einem vergleichbaren Zeitraum.

Der bisherige Höchstwert aus dem Jahr 2022 wurde damit übertroffen.