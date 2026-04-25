Wartelisten bei Mietwohnungen explodieren – Wien besonders betroffen

Weniger Neubauten, längere Wartelisten, steigende Nachfrage: Österreichs Wohnungsmarkt gerät zunehmend unter Druck.

Seit dem Jahr 2020 ist in Österreich ein anhaltender Rückgang bei der Errichtung neuer Wohnungen zu beobachten – ein Trend, der sich nun auch in den aktuellen Zahlen der gemeinnützigen Bauvereinigungen (GBVs) deutlich niederschlägt. Nach Angaben des Verbandes fehlen derzeit rund 10.000 gemeinnützige Wohneinheiten auf dem Markt. Eine rasche Entspannung der Lage sei nicht in Sicht.

Für das kommende Jahr 2026 rechnen Experten mit einem weiteren Einbruch auf 11.000 bis 11.600 Fertigstellungen. Erst ab 2027 zeichne sich eine allmähliche Erholung ab. Derzeit befinden sich knapp 23.400 Wohnungen im Bau.

Längere Wartezeiten

Im laufenden Jahr 2025 haben die GBVs rund 11.900 Wohnungen fertiggestellt – ein Minus von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Folge ist eine spürbare Verknappung im Segment der leistbaren Mietwohnungen. „Die Vormerklisten werden immer länger“, betont Verbandsobmann Michael Gehbauer. Wohnungssuchende müssen sich auf deutlich längere Wartezeiten einstellen.

Besonders angespannt zeigt sich die Lage in Wien, Salzburg und Innsbruck. „Vor allem Vier- oder Fünf-Zimmer-Wohnungen für Familien wurden wenig gebaut“, erklärt der Experte. „Wer hingegen in Wien eine kleine Wohnung außerhalb des Gürtels sucht, wird rascher fündig.“ Als konkretes Beispiel für fertiggestellte Projekte konnte das Vorhaben „Sophie7″ in Wien-Neubau im Jahr 2025 von seinen Mietern bezogen werden.

Stabilisierung des Marktes

Im Rahmen der Präsentation der aktuellen Kennzahlen unterstrichen Verbandsobmann Michael Gehbauer und seine Stellvertreterin Isabella Stickler die zentrale Bedeutung der GBVs für die Stabilität der heimischen Bauwirtschaft. „Gerade in wirtschaftlich volatilen Phasen zeigt sich die besondere Rolle des gemeinnützigen Wohnbaus als verlässlicher Partner für leistbares Wohnen. Während gewerbliche Bauträger Projekte vielfach verschieben oder zurückstellen müssen, sichern die gemeinnützigen Bauvereinigungen mit ihrer langfristigen Ausrichtung Kontinuität in der Wohnbauleistung und tragen wesentlich zur Stabilisierung des Marktes bei“, so Stickler.