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Wartungsarbeiten: Asfinag sperrt Schnellstraße für mehrere Nächte komplett

Wartungsarbeiten: Asfinag sperrt Schnellstraße für mehrere Nächte komplett
FOTO: iStock
2 Min. Lesezeit |

Auf der S7 wird es im September eng: Mehrere Nächte lang bleibt die Schnellstraße im Burgenland für den Verkehr dicht.

Wer im September auf der S7 Fürstenfelder Schnellstraße unterwegs ist, muss mit Behinderungen rechnen. Zwischen den Abschnitten rund um Riegersdorf, Königsdorf und Heiligenkreuz im Burgenland sind aufgrund dringend notwendiger Wartungs- und Erhaltungsarbeiten mehrere vorübergehende Sperrungen geplant – besonders betroffen ist der Bereich zwischen dem Knoten A2/Riegersdorf und der Anschlussstelle Heiligenkreuz.

Geplante Sperrzeiten

Die Asfinag hat die geplanten Sperrzeiten bekanntgegeben: Von Montag, 7. September, bis Donnerstag, 10. September, wird die S7 jeweils zwischen 20 und 5 Uhr gesperrt. In den Nächten vom 7. auf den 8. sowie vom 8. auf den 9. September erstrecken sich die Arbeiten bis zur Anschlussstelle Heiligenkreuz, für den 9. September ist ein Reservetermin vorgesehen.

An den übrigen Tagen dieses Zeitraums reicht die Sperrung nur bis Königsdorf. Darüber hinaus ist für den 14. September eine weitere Sperre zwischen der Anschlussstelle Rudersdorf und Königsdorf angesetzt – diesmal tagsüber, von 8 bis 16 Uhr.

Hintergrund der Arbeiten

Hintergrund der Maßnahmen sind Arbeiten an den Unterflurtrassen Speltenbach und Königsdorf sowie Markierungs- und Mäharbeiten entlang der S7 Ost. Ergänzend dazu werden Reinigungsarbeiten an der Unterflurtrasse zwischen Rudersdorf und Königsdorf durchgeführt.

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sind angehalten, die Einschränkungen bei ihrer Routenplanung zu berücksichtigen.

Die Arbeiten dienen der Sicherstellung der Verkehrssicherheit sowie der Erhaltung der Infrastrukturqualität.

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