Warum immer mehr Immobilienfirmen pleitegehen

Die Immobilienbranche erlebt derzeit eine Welle von Insolvenzen. Steigende Baukosten bei gleichzeitig einbrechender Nachfrage führen dazu, dass immer wieder prominente Namen in Verbindung mit Firmenpleiten auftauchen. Zu den bekanntesten Fällen zählen aktuell Clemens Hallmann und Lukas Neugebauer.

Jürgen Gebauer vom Kreditschutzverband 1870 stellt klar: Bei Hallmann handelt es sich um eine Unternehmensinsolvenz, nicht um eine Privatinsolvenz. Das am Handelsgericht Wien anhängige Verfahren steht in direktem Zusammenhang mit der Insolvenz der SÜBA-Gruppe, zu der Hallmann wirtschaftliche Verbindungen unterhält. Die SÜBA AG meldete am 14. April 2025 Insolvenz an, wobei Verbindlichkeiten von rund 226 Millionen Euro nur 8,6 Millionen Euro Aktiva gegenüberstehen. Hallmann selbst strebt in seinem Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eine Gläubigerquote von 30 Prozent an. 102 Gläubiger haben Forderungen in Höhe von rund 95 Millionen Euro angemeldet, davon etwa 75 Millionen Euro aus Bürgschaften. Die Hallmann Holding ist dabei von der SÜBA-Insolvenz nicht direkt betroffen und hatte sich bereits zuvor von der SÜBA getrennt.

Parallel dazu sorgt der Fall des Immobilienunternehmers Lukas Neugebauer für Aufsehen. Hier betrifft die finanzielle Schieflage nicht nur die Person selbst, sondern erstreckt sich auf mehrere Firmen seiner Unternehmensgruppe. Die Staatsanwaltschaft untersucht gegenwärtig, ob Neugebauer strafrechtlich relevante Handlungen vorgenommen hat. Diese beiden Fälle repräsentieren nur einen Ausschnitt der aktuellen Insolvenzwelle in der Immobilienbranche.

Strukturelle Probleme

Bei genauerer Betrachtung zeigt sich ein strukturelles Problem: Ähnlich wie beim Signa-Konzern von René Benko ist die Aufteilung in zahlreiche Einzelgesellschaften gängige Praxis. Gebauer erklärt dieses Phänomen mit dem Fehlen eines Konzerninsolvenzrechts in Österreich. Jede Gesellschaft müsse einzeln betrachtet werden – ein Umstand, der die statistisch hohe Anzahl an Insolvenzen in der Branche erklärt.

Die generelle Instabilität der Immobilienbranche führt Gebauer auf mehrere Faktoren zurück. Viele größere Immobilienunternehmen und Projektentwickler realisieren umfangreiche Vorhaben mit erheblichem Fremdkapitalanteil. Die veränderte Zinspolitik wirkt sich hier besonders negativ aus.

Markteinbruch

Zusätzlich sei auf der Nachfrageseite ein Zusammenbruch eingetreten, verursacht hauptsächlich durch die strengen Kreditvorgaben – Stichwort KIM-Verordnung (Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungsmaßnahmen), die bis ins erste Halbjahr 2025 galt. Diese Verordnung sollte die Immobilienfinanzierung regulieren. Das Resultat: Die Kombination aus hohen Baukosten und schwacher Nachfrage nach fertigen Objekten lässt den Experten weitere Insolvenzen in der fragmentierten Branchenstruktur erwarten.

Im Hallmann Dome in Wien-Favoriten, einer Basketballhalle benannt nach Klemens Hallmann, wurde im August dessen Insolvenz bekannt.