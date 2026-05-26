Wellnesstag endet im Krankenhaus: Chlorgas-Verdacht in Hotel

Ein Wellnesstag in Kärnten endet für zwölf Personen im Krankenhaus – darunter eine minderjährige Person, die per Hubschrauber gerettet wurde.

Am Pfingstmontag gegen 18.30 Uhr kam es im Wellnessbereich eines Hotels im Bezirk Spittal an der Drau in Kärnten zu einem mutmaßlichen Chlorgasaustritt. Zahlreiche Personen entwickelten plötzlich Atemwegsreizungen und heftigen Husten, begleitet von einem intensiven Chlorgeruch. Der betroffene Bereich wurde sofort evakuiert und die Rettungskette aktiviert.

Zwölf Verletzte

Insgesamt zwölf Personen mussten zur medizinischen Abklärung in die Krankenhäuser Tamsweg, Spittal an der Drau und Villach transportiert werden. Ein Minderjähriger wurde per Notarzthubschrauber in das Klinikum Villach geflogen. Die Ermittlungen zur Ursache des Vorfalls dauern an.

Großer Einsatz

Am Einsatz beteiligt waren die Freiwilligen Feuerwehren Rennweg, St. Peter/Oberdorf, Kremsbrücke, Spittal an der Drau, Gmünd und St. Michael im Lungau, die mit 19 Fahrzeugen und 138 Einsatzkräften vor Ort waren.

Auch die Rettungsdienste aus St. Michael im Lungau, Gmünd und Spittal an der Drau waren im Einsatz.