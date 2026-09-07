Wie gesund ist Matcha wirklich? Das sollten Fans des Trendgetränks wissen

Matcha ist aus Cafés und Feeds kaum wegzudenken – doch hinter dem grünen Trendgetränk steckt mehr als nur Hype.

Der weltweite Siegeszug von Matcha hält unvermindert an – doch der japanische Grüntee, der in Cafés, Küchen und sozialen Netzwerken allgegenwärtig geworden ist, bringt neben seinen vielgepriesenen Vorzügen auch Risiken mit sich, über die Verbraucher Bescheid wissen sollten.

Die Zahlen verdeutlichen den Boom: Die japanische Produktion von Tencha – dem Rohtee, aus dem Matcha hergestellt wird – stieg von rund 1.430 Tonnen im Jahr 2012 auf 4.176 Tonnen im Jahr 2023. Anders als bei klassischem Grüntee wird beim Matcha das fein gemahlene Teeblatt vollständig konsumiert. Dadurch nimmt man unter anderem Catechine und andere Pflanzenstoffe, aber auch Koffein und die Aminosäure L-Theanin auf. Je nach Zubereitung kann eine Portion Matcha beim Koffeingehalt durchaus in die Nähe eines Espressos kommen.

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Gesundheitliche Risiken

Beim Matcha-Konsum gibt es allerdings einige Punkte zu beachten. Wer regelmäßig Medikamente einnimmt, sollte wegen möglicher Wechselwirkungen vorsichtig sein. Krebspatienten wird empfohlen, Matcha nur in Maßen und mit zeitlichem Abstand zur Medikamenteneinnahme zu konsumieren und dies mit dem behandelnden medizinischen Personal abzuklären. Produkte mit hohem Matcha-Anteil sind wegen des Koffeingehalts für Kinder nicht geeignet. Schwangere und Stillende sollten ebenso auf einen moderaten Koffeinkonsum achten.

Darüber hinaus kann Matcha mit Schwermetallen wie Aluminium und Blei belastet sein. Da das Pulver vollständig konsumiert und nicht wie klassische Teeblätter wieder entfernt wird, können auch darin enthaltene Schadstoffe in höherem Ausmaß aufgenommen werden.

Vorsichtsmaßnahmen

Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen empfiehlt bei fehlenden Verzehrhinweisen auf der Verpackung, nicht häufiger als dreimal täglich und jeweils höchstens ein Gramm eingerührtes Matcha-Pulver pro Tasse oder Glas zu konsumieren und die Marken regelmäßig zu wechseln, um eine einseitige Schadstoffbelastung zu vermeiden.

Auch in Österreich gibt es klare Empfehlungen: Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) rät aufgrund möglicher Schwermetallbelastungen durch Aluminium und Blei, maximal drei Gramm Matcha-Pulver pro Tag zu verzehren. Der VKI empfiehlt, wenn möglich zu Bio-Produkten zu greifen: Diese waren im Test insgesamt geringer mit Aluminium und Blei belastet und schnitten auch bei Pestizidrückständen besser ab als die untersuchten konventionellen Produkte.

Wer auf die weitreichenden Heilversprechen rund um Matcha setzt, sollte wissen, dass diese bislang wissenschaftlich nicht hinreichend belegt sind.