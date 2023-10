Wiederkehr weitet Hilfe für Brennpunkt-Schulen aus

Wien hat sich erneut dazu verpflichtet die Qualität ihrer Schulen zu optimieren. Im Zentrum dieser Bemühungen steht das „Wiener Bildungsversprechen“. Eine Initiative des Vizebürgermeisters und Bildungsstadtrats Christoph Wiederkehr. Dieses Versprechen, das ursprünglich zehn Brennpunktschulen umfasste, wird nun auf insgesamt 22 Schulen erweitert.

„Das Wiener Bildungsversprechen ist ein Versprechen an Schulen und Teil der Wiener Bildungsoffensive für mehr Chancengerechtigkeit“, erklärt Wiens Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr. „Schulen bekommen die bestmögliche Unterstützung, damit Kinder gerne in die Schule gehen. Mit dieser Bildungsinnovation stärken wir gezielt Schulleitungen, denn wir wissen, dass eine gute Schulleitung besonders entscheidend dafür ist, wie sich eine Schule weiterentwickelt.“

Erweiterung

Die Erweiterung des Versprechens bedeutet, dass neben den bisherigen Bezirken 2, 5, 15, 16 und 20 nun auch Schulen in den Bezirken 11, 19, 21 und erneut 2 in das Unterstützungsprogramm aufgenommen werden. Dieser Schritt wird mit dem neuen Schuljahr 2023/24 in Kraft treten.

Das Wiener Bildungsversprechen bietet den Schulen eine Vielzahl an Unterstützungsmaßnahmen. Dazu gehören unter anderem maßgeschneiderte Workshops und begleitendes Coaching für Schulleitungen. Dieses Angebot soll den Schulleitungen dabei helfen, ihre Führungsqualitäten zu verbessern und die Entwicklung ihrer Schulen zu fördern.

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Versprechens ist die Unterstützung der Schulen bei der Erreichung ihrer individuellen Ziele. Diese Ziele werden von den Schulen selbst definiert und können von der Verbesserung der Lernumgebung bis hin zur Förderung von innovativen Lehrmethoden reichen.