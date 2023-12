Wien: Zwei Männer in Haft nach Raub und Vergewaltigung an 58-Jähriger

In den frühen Morgenstunden des 25. Dezembers wurde eine 58-jährige Frau auf offener Straße in Floridsdorf Opfer eines brutalen Überfalls. Zwei junge Männer, 22 Jahre alt, wurden in Verbindung mit dem Vorfall festgenommen.

In der Nacht auf den 25. Dezember ereignete sich ein brutaler Überfall in Floridsdorf. Gegen 3 Uhr morgens wurde eine 58-jährige Frau von zwei jungen Männern attackiert und von einem der Täter vergewaltigt. Die Männer flüchteten nach der Tat und nahmen die Handtasche des Opfers mit.

Täter werden gefasst

Die 58-jährige Frau konnte trotz schwerer Verletzungen die Rettungskräfte alarmieren und wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht. Durch intensive Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnten die beiden Tatverdächtigen, ein 22-jähriger Italiener und ein 22-jähriger Rumäne, am nächsten Tag ausgeforscht und in einer Wohnung in Wien-Brigittenau festgenommen werden.

Teilgeständnisse und Justizanstalt

Die beiden jungen Männer zeigten sich gegenüber den Vorwürfen teilweise geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden sie in eine Justizanstalt überstellt, wo sie nun auf ihren Prozess warten.

Die Ermittlungen laufen weiter, während die beiden 22-Jährigen in Gewahrsam bleiben. Die 58-jährige Frau erholt sich derweil von den erlittenen Verletzungen. Die brutale Attacke hat einmal mehr die Diskussion um Sicherheit auf Wiens Straßen entfacht.

Quelle: LPD Wien