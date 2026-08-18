Wiener Bäder bekommen neuen Chef: Rainer Hauswirth übernimmt

Wien bekommt einen neuen Chef für seine Bäder – und der Neue ist kein Fremder im Haus.

Rainer Hauswirth wird mit 1. September 2026 die Leitung der MA 44, der für die Wiener Bäder zuständigen Magistratsabteilung, übernehmen. Der ausgebildete Volkswirt ging aus dem Ausschreibungsverfahren als bestgereihter Bewerber hervor. Magistratsdirektor Dietmar Griebler übergab ihm das Bestellungsdekret in Anwesenheit von Personal- und Bäderstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) sowie Younion-Gewerkschafter Wolfgang Jelinek.

Sein Vorgänger Hubert Teubenbacher, der die MA 44 seit November 2009 geführt und seit Juni 2014 zusätzlich die Bereichsleitung für Bildungsinfrastruktur verantwortet hatte, scheidet mit Ende August in den Ruhestand aus. Mit ihm endet eine langjährige Ära an der Spitze der Wiener Bäder. Hauswirth ist der Stadtverwaltung und der MA 44 kein Unbekannter – Czernohorszky setzt bei den anstehenden Aufgaben insbesondere auf dessen Expertise in den Bereichen Infrastruktur, Klima und Energie.

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Czernohorszky über Hauswirth

„Die Wiener Bäder sind ein unverzichtbarer Bestandteil der Lebensqualität in unserer Stadt. Sie bieten Raum für Sport, Erholung, Gesundheit und soziale Begegnung für Millionen Badegäste jedes Jahr“, so Czernohorszky bei der Dekretüberreichung in der MA 44. „Mit Rainer Hauswirth übernimmt ein ausgewiesener Kenner der Wiener Stadtverwaltung und der MA 44 die Leitung der Abteilung“, so Czernohorszky weiter. „Durch seine langjährige Erfahrung in den Bereichen Infrastruktur, Klima und Energie bringt er beste Voraussetzungen mit, um die erfolgreiche Weiterentwicklung der Abteilung und die Umsetzung des Bäderbauprogramms konsequent voranzutreiben.“

Auf den designierten Abteilungsleiter warten dabei mehrere gewichtige Herausforderungen. „Gemeinsam mit den Mitarbeitern der Wiener Bäder wird er die Herausforderungen der Zukunft in den Bereichen Klimaanpassung, Infrastrukturmodernisierung und Servicequalität gestalten.“

Hauswirths Werdegang

Hauswirth wurde in Wien geboren und legte dort auch seine Matura ab, bevor er an der Universität Wien Volkswirtschaft studierte. Bereits während des Studiums sammelte er erste Berufserfahrungen am Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO). Von 2001 bis 2007 war er anschließend als wissenschaftlicher Referent am Wissenschaftszentrum Wien tätig.

Von Juli 2022 bis April 2025 war Hauswirth im Büro der Geschäftsgruppe Klima, Umwelt, Demokratie und Personal der Stadt Wien als stellvertretender Büroleiter tätig. Seit März 2025 ist er bereits in der MA 44 – Bäder als stellvertretender Dienststellenleiter sowie Gruppenleiter für Klimaangelegenheiten, Bildungsinfrastruktur, Personalmanagement und Informations- und Kommunikationstechnologien tätig.