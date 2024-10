Wiener Bank ist pleite: Das müssen die Kunden jetzt wissen

Ein Schock für die Finanzwelt: Die European American Investment Bank AG (Euram) mit Sitz in Wien musste am Mittwoch ihren Geschäftsbetrieb einstellen. Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat der seit 1999 operierenden Bank, die stark auf Geschäfte mit ausländischen Kunden fokussiert ist, sämtliche Aktivitäten untersagt. Diese Entscheidung folgt auf langanhaltende Kritik.

Kritische Stimmen hatten der Bank Verstöße gegen Vorschriften zur Geldwäscheprävention und Terrorismusbekämpfung vorgeworfen. Zusätzlich besteht ein erheblicher Bedarf an Wertberichtigungen im Kreditportfolio, resultierend aus der Kreditvergabe der vergangenen Jahre. Die FMA hatte bereits 2022 im Zuge einer Vor-Ort-Prüfung schwerwiegende Mängel festgestellt, die bei einer Rückprüfung im Oktober 2023 unverändert blieben. Dies führte zur vorläufigen Einstellung jeglicher Neugeschäfte zu Beginn des Jahres. Im August wurde ein Verwalter zur Überwachung eingesetzt, während die Euram alle Vorwürfe der FMA zurückwies.

Auswirkungen auf die Kunden

Die Einlagensicherung Austria (ESA) hat angekündigt, dass 757 Kunden entschädigt werden sollen. Die Bank verwaltete Einlagen in Höhe von 276,3 Millionen Euro, von denen 37,6 Millionen Euro durch die ESA geschützt sind. Aufgrund der Ausrichtung auf vermögende Kunden sind hierbei hohe Einzelbeträge betroffen. Einlagen bis zu 100.000 Euro sind gesetzlich abgesichert und sollen innerhalb von sieben Werktagen erstattet werden.

Stefan Tacke, Geschäftsführer der ESA, versicherte: „Die ESA wird die rasche Entschädigung der Einleger sicherstellen.“ Das Entschädigungsverfahren wird online durchgeführt, was eine unkomplizierte Abwicklung ermöglicht. In den kommenden Tagen sollen alle betroffenen Einleger Informationsschreiben über die weiteren Schritte erhalten.

Die ESA steht zudem in Kontakt mit dem eingesetzten Regierungskommissär und arbeitet eng mit der Geldwäschemeldestelle des Bundeskriminalamts (A-FIU) zusammen, um die in der Bank festgestellten erheblichen Mängel in der Geldwäscheprävention zu adressieren.