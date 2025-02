Wienerin niedergestochen – Angreifer in Park festgenommen

Der Mann, der am Montag eine Frau in einer Wiener Anwaltskanzlei mit mehreren Messerstichen verletzt haben soll, wurde von der Polizei festgenommen.

Am Montagnachmittag ereignete sich im 3. Wiener Bezirk ein schwerer Zwischenfall. Ein 53-jähriger Mann stürmte um 15:15 Uhr in eine Anwaltskanzlei und attackierte dort mit einem Messer eine 56-jährige Mitarbeiterin. Nach der brutalen Attacke, bei der die Frau Dutzende Stichverletzungen erlitt, konnte der Täter zunächst unerkannt fliehen. Die verletzte Angestellte wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, befindet sich aber mittlerweile in einem stabilen Zustand.

Vor dem Angriff soll sich der mutmaßliche Täter bereits im Innenhof der Kanzlei aufgehalten haben. Zeugen berichteten von einem vorangegangenen Streit, bei dem der Mann der Frau einen Faustschlag versetzt haben soll. Der Vorfall eskalierte daraufhin im Treppenhaus der Kanzlei, wo der Angreifer das Messer einsetzte. Trotz ihrer schweren Verletzungen gelang es dem Opfer, die Kanzlei zu erreichen und Hilfe zu alarmieren. Eine ebenfalls anwesende Kollegin verständigte daraufhin die Polizei.

Intensive Fahndung

Die Wiener Polizei nahm unverzüglich die Ermittlungen auf und leitete eine groß angelegte Fahndung ein, die mehrere Stunden andauerte. Um 21:15 Uhr konnte der Tatverdächtige schließlich von der Bereitschaftseinheit Wien festgenommen werden, als er sich gerade auf dem Weg zu seiner Wohnung befand. Ein von einem Zeugen aufgenommenes Video zeigt den Zugriff der Einsatzkräfte.

Die Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Wien, Abteilung Leib und Leben, fortgeführt. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar, weitere Details werden erwartet. Die Bevölkerung wird gebeten, bei sachdienlichen Hinweisen die Ermittlungsbehörden zu unterstützen.